Argentina cierra acuerdo con FMI por deuda de más de 40.000 millones de dólares: presidente Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habla durante en un acto en Casa Rosada, Buenos Aires, Argentina.. Foto de archivo Dec 10, 2021. REUTERS/Mariana Nedelcu

BUENOS AIRES, 28 ene (Reuters) - Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar los pagos de una deuda superior a 40.000 millones de dólares, dijo el viernes el presidente Alberto Fernández, en medio de la prolongada crisis financiera que atraviesa el país.

El país austral debe cancelar el viernes un pago de unos 700 millones de dólares y enfrenta onerosos pagos en los próximos meses que, según los expertos, le resultarían imposibles de afrontar sin auxilio financiero.

"Teníamos una deuda impagable, que nos dejaba sin presente y futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", señaló Fernández en un mensaje televisivo.

El mandatario de centroizquierda, que buscaba un trato que no implicara un fuerte ajuste de la economía que podría empujar a más argentinos a la pobreza, explicó que el trato no condicionará las políticas económicas del país y que no implicará un abrupto recorte del gasto público.

"Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social", dijo Fernández.

Se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, revele detalles del acuerdo en una conferencia de prensa el viernes por la mañana.

El Poder Ejecutivo enviará el acuerdo al Congreso para que cuente con el respaldo de la oposición, con la que mantiene cortocircuitos que en diciembre derivaron en que el Parlamento rechazara el proyecto oficial de presupuesto.

El riesgo país de Argentina caía 14 unidades a 1.889 puntos, según operadores.

(Reporte de Nicolás Misculin. Reporte adicional de Lucila Sigal. Editado por Walter Bianchi)