Portátiles sostenibles: materiales reciclados y compensación de CO2

HANDOUT - La caja de la edición Space del Asus ZenBook 14X OLED se puede utilizar como soporte de portátil inclinado para trabajar con mayor comodidad. Foto: Asus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los nuevos portátiles profesionales Thinkpads Z13 y Z16 presentados por Lenovo en la feria tecnológica CES de principios de año no van a salvar el mundo, pero están hechos, al menos en parte, con materiales reciclados. El fabricante chino no vende los portátiles como "ecológicos", sino que denomina al aluminio reciclado o a la imitación de cuero negro apropiadamente "materiales más sostenibles". Según Lenovo, el 90 por ciento de los componentes de la fuente de alimentación están hechos con "materiales postconsumo". Esto significa, por ejemplo, que contiene botellas de PET recicladas, metales procedentes de residuos electrónicos u otros materiales transformados. La caja que alberga los Thinkpads está hecha a partir de bambú y caña de azúcar biodegradables. Además de Lenovo, Asus también presentó en la CES nuevos portátiles con envases fácilmente reciclables o fabricados a partir de materiales reciclados. La caja de la edición Space del ZenBook 14X OLED de la firma, por ejemplo, se puede utilizar como soporte de portátil inclinado para trabajar más cómodamente. Lenovo y Asus no son los únicos fabricantes que adoptan un enfoque más sostenible de los materiales. Apple también utiliza en la producción en parte metales y otros materiales reciclados. Samsung, por su parte, lleva algunos años trabajando con envases que pueden reciclarse fácilmente o reutilizarse parcialmente. Al igual que Apple, los coreanos ya no incluyen una fuente de alimentación con los nuevos teléfonos inteligentes: el embalaje más pequeño ahorra materiales. Según Lewis Ward, de la empresa estadounidense de análisis de mercado IDC, es difícil medir objetivamente hasta qué punto y con qué rapidez se impondrá una producción más sostenible en el sector: "El cambio climático es un problema externo y pocas empresas comprenden los efectos positivos a largo plazo de una producción más sostenible", afirma, y espera que los cambios provengan más bien del ámbito político. Para los usuarios, la sostenibilidad ya es un tema. Así lo demuestra el Informe de Sostenibilidad 2021 de la consultora internacional Simon Kucher. Alrededor de cuatro de cada cinco encuestados consideran importante la sostenibilidad y quisieran vivir de forma más sostenible. Para el 50 por ciento, la sostenibilidad es un criterio de compra importante, pero no el único. Los expertos del proveedor mundial de datos y análisis GfK, con sede en Alemania, ven la sostenibilidad como una tendencia de consumo para 2022. Dos tercios (69 por ciento) de los participantes en el panel propio de la empresa, por ejemplo, exigen que las empresas se comporten de la forma más consciente posible con el medio ambiente, por ejemplo, utilizando materiales respetuosos con el mismo. "La sucia verdad", señala el analista de IDC Lewis Ward, es que la producción "más verde" conlleva un precio más alto. No en vano, los portátiles de Lenovo con aluminio reciclado, los televisores de Samsung empaquetados en cartón ecológico o los móviles sin fuente de alimentación no se encuentran en el segmento de los precios bajos. Según el informe presentado por Simon Kucher, solo un tercio de los encuestados (34 por ciento) está dispuesto a pagar más por la sostenibilidad. Aquellos usuarios que quieran compensar la huella de CO2 de su portátil pueden hacerlo con los nuevos modelos Yoga y Legion de Lenovo. Si se elige la compensación de CO2 opcional al adquirir un dispositivo a través de la tienda online, se pagará una tarifa adicional. Según Lenovo, esta se calcula a partir de las emisiones de CO2 típicas de la vida media de los dispositivos. El dinero se destina a varios proyectos de acción climática de las Naciones Unidas. Además de estas iniciativas de los fabricantes, los compradores de dispositivos electrónicos siempre tienen la opción de compensar voluntariamente las emisiones. La Agencia de Medio Ambiente de Alemania ha publicado para este fin una guía gratuita (en alemán o inglés) que explica también cómo encontrar proveedores de confianza y proyectos significativos que apoyar. dpa