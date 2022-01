Peso chileno repunta tras agresivo aumento de tasas: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno lideraba las alzas de las monedas andinas después que el banco central sorprendiera a la mayoría de los analistas y operadores con un alza de la tasa de referencia de 150 puntos básicos. El repunte de las acciones en Estados Unidos y Europa también contribuía a mejorar la confianza e impulsar a las monedas de mercados emergentes.

El peso chileno se apreciaba un 0,7 %, traspasando el nivel clave de 800 por dólar, ya que el alza de tasas mayor de lo esperado impulsa los swaps a corto plazo, aumentando aún más el atractivo de la moneda para operaciones de carry.

El Banco Central aumentó la tasa de interés al 5,5% a última hora del miércoles, sorprendiendo a casi todos los analistas encuestados por Bloomberg, que esperaban un alza de 125 puntos básicos.

El peso amplía su liderazgo como la moneda principal con mejor desempeño este año. Los inversionistas ahora observarán el nivel de 788 por dólar, alcanzado por última vez en noviembre.

La tasa swap de Cámara a un año subía 40 puntos base, mientas los operadores se preparan para descontar otro aumento de la misma magnitud en la próxima reunión del banco central el 29 de marzo. Los swaps con vencimientos más largos también avanzaban a medida que la curva se desplaza hacia arriba para ajustarse al tono duro del banco central. Solo cuatro de los 14 analistas encuestados por Bloomberg esperaban que los funcionarios aceleraran el ciclo de ajuste.

“La evolución reciente de la actividad y de la inflación se ubica algo por encima de lo previsto en el IPoM de diciembre y las presiones inflacionarias derivadas del escenario internacional han aumentado”, señalaron los consejeros del banco en el comunicado. La inflación de Chile subió al 7,2% a interanual en diciembre, en contraste con el rango meta del banco central de 2%-4%. La actividad económica se mantiene fuerte, lo que dejó margen para que la autoridad monetaria sea más agresiva.

Por su parte, el peso colombiano y el sol peruano se apreciaban un 0,1%, siguiendo la mejora del sentimiento del mercado durante la noche.

El banco central de Colombia anunciará su decisión de tasas el viernes, y la mayoría de los operadores y analistas apuestan a que los funcionarios también aprovecharán la fuerte actividad económica para controlar la inflación de manera más agresiva con un aumento de 75 puntos básicos, en contraste con las alzas de 50 puntos básicos de las últimas dos reuniones.

Colombia tiene la misma meta de inflación que Chile, pero el aumento de los precios en el país actualmente es del 5,6% interanual, lo que permite a los funcionarios ser un poco menos agresivos que sus contrapartes chilenos.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

