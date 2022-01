Nord Stream 2 no avanzará si Rusia invade Ucrania, avisa EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Una señal de carretera dirige el tráfico hacia la entrada de la instalación del gasoducto Nord Stream 2 en Lubmin, Alemania, 10 de septiembre de 2020. REUTERS/Hannibal Hanschke//File Photo

WASHINGTON, 26 ene (Reuters) - El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el miércoles que el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania no avanzará si Rusia invade Ucrania.

"Quiero ser muy claro: si Rusia invade Ucrania de una manera u otra, Nord Stream 2 no avanzará", dijo Price a NPR. "No voy a entrar en los detalles. Trabajaremos con Alemania para asegurarnos de que no siga adelante".

El proyecto energético más conflictivo de Europa, Nord Stream 2, está diseñado para duplicar la cantidad de gas que fluye desde Rusia directamente a Alemania a través del Báltico, evitando el tradicional país de tránsito, Ucrania.

El gasoducto se ha enfrentado a detractores dentro de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Ucrania, que alegan que aumenta la dependencia energética de Europa con respecto a Rusia y niega a Ucrania las tarifas de tránsito, en un momento de mayor enfrentamiento de Moscú con Occidente.

