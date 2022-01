Estados Unidos insta a la desescalada sobre Ucrania y ofrece a Rusia una vía diplomática

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, en Moscú, Rusia, 19 de enero de 2022. Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool vía REUTERS

Por Humeyra Pamuk y Dmitry Antonov

WASHINGTON/MOSCÚ, 27 ene (Reuters) - Estados Unidos dijo el miércoles que había establecido una vía diplomática para hacer frente a las amplias demandas rusas en el este de Europa, mientras Moscú mantenía conversaciones sobre seguridad con los países occidentales e intensificaba su despliegue militar cerca de Ucrania con nuevas maniobras.

En una respuesta escrita a las demandas de Rusia entregada en persona por su embajador en Moscú, Estados Unidos repitió su compromiso de mantener la política de "puertas abiertas" de la OTAN al tiempo que ofrecía una "evaluación pragmática y de principios" de las preocupaciones del Kremlin, dijo el secretario de Estado Antony Blinken.

Blinken habló el miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, sobre Ucrania, destacando los riesgos económicos y de seguridad global que podrían derivarse de una nueva agresión rusa, según el Departamento de Estado.

"El secretario Blinken (...) transmitió que la desescalada y la diplomacia son el camino responsable a seguir", dijo el portavoz del departamento, Ned Price, en un comunicado.

Rusia ha exigido a la OTAN que retire sus tropas y armamentos del este de Europa y que impida a su vecina Ucrania, un antiguo estado soviético, unirse a ella. Washington y sus aliados de la OTAN rechazan esa postura, pero dicen estar dispuestos a discutir otros temas como el control de armas y las medidas de confianza.

"Poner las cosas por escrito es... una buena manera de asegurarnos de que somos lo más precisos posible, y de que los rusos entienden nuestras posiciones, nuestras ideas, lo más claramente posible. En este momento, el documento está con ellos y la pelota está en su campo", dijo Blinken a los periodistas.

La siguiente fase de la crisis dependerá de que el presidente Vladimir Putin acepte o no la agenda de Washington y sus aliados, ahora que que Moscú ha concentrado alrededor de 100.000 tropas cerca de la frontera con Ucrania, al tiempo que niega que tenga planes de invasión.

La OTAN dice que está poniendo fuerzas en espera y reforzando el este de Europa con más barcos y aviones de combate, mientras que Estados Unidos, Reino Unido y otros países están proporcionando armas para ayudar a Ucrania a defenderse del ejército ruso, mucho más grande.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo necesitaría Rusia para estudiar la respuesta de la OTAN, el viceministro de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, declaró a la agencia de noticias Interfax: "La leeremos. La estudiaremos. Los socios estudiaron nuestro proyecto durante casi un mes y medio".

DIÁLOGO

En París, diplomáticos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania mantuvieron más de ocho horas de conversaciones para poner fin al conflicto separatista en el este de Ucrania, parte de la crisis más amplia entre Moscú y Kiev que corre el riesgo de convertirse en una guerra a gran escala.

Las llamadas conversaciones de "Normandía" fueron una buena señal por parte de Rusia y un paso hacia la disminución de las tensiones más amplias, aunque siguen existiendo importantes diferencias, y se han previsto nuevas conversaciones en Berlín dentro de dos semanas, según un representante francés.

Las diferencias entre Occidente y Rusia se pusieron de manifiesto el martes, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraría la posibilidad de imponer sanciones personalmente a Putin si invade Ucrania, como parte de un intento de Washington de convencer a Moscú de que cualquier nueva acción contra Ucrania acarrearía enormes costes.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las sanciones personales a Putin serían "políticamente destructivas", y añadió que los principales líderes de Rusia tienen prohibido legalmente tener activos, propiedades y cuentas bancarias en el extranjero.

La riqueza personal de Putin es un tema sensible en Rusia. Según su declaración oficial más reciente, ganó poco menos de 10 millones de rublos (126.175 dólares) en 2020.

Peskov ha dicho anteriormente que imponer sanciones a Putin equivaldría a romper las relaciones diplomáticas.

MANIOBRAS MILITARES, PRECAUCIONES ENERGÉTICAS

Rusia realizó el miércoles nuevas maniobras militares en tierra y en el Mar Negro y trasladó más paracaidistas y aviones de combate a Bielorrusia, al norte de Ucrania, para lo que describe como ejercicios conjuntos allí el próximo mes.

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que Moscú aún no había reunido suficientes fuerzas para una ofensiva a gran escala, pero eso no significa que no pueda hacerlo más adelante. Blinken dijo que los estadounidenses en Ucrania deberían considerar su salida.

Un día después de que Estados Unidos entregara a Ucrania misiles antitanque Javelin, lanzaderas y otros equipos, Alemania fue criticada por decir que suministraría a Kiev 5.000 cascos militares, pero no llegó a proporcionar armas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró al periódico Bild que los cascos alemanes eran una broma. "¿Qué tipo de apoyo enviará Alemania después?", preguntó. "¿Almohadas?".

La disputa pone de manifiesto la complicada tarea a la que se enfrenta Estados Unidos para intentar llegar a un acuerdo con los aliados europeos, que mantienen fuertes relaciones comerciales con Rusia y dependen en gran medida de ella para la energía, sobre un fuerte paquete de sanciones si Moscú ataca.

Los principales líderes empresariales italianos, incluido el banco UniCredit, siguieron adelante con una videoconferencia con Putin el miércoles, a pesar de que su Gobierno les pidió que no participaran. No se habló de Ucrania, dijo el organizador italiano.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo el miércoles que el gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania "no seguirá adelante" si Rusia invade Ucrania, aunque no precisó si Alemania había adoptado la misma postura.

A Washington le preocupa que Nord Stream 2 aumente la dependencia europea de Rusia en materia de gas.

Oficiales estadounidenses afirman que están en conversaciones con los principales países y empresas productoras de energía de todo el mundo sobre un posible desvío de suministros a Europa si Rusia invade Ucrania.

Cuando se le preguntó sobre los informes de que la industria tenía poca o ninguna capacidad para proporcionar los suministros requeridos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el miércoles que Estados Unidos se enfrentaba a desafíos logísticos, especialmente en torno al traslado de gas natural.

"Eso forma parte de nuestras conversaciones con muchas empresas y países", dijo Psaki. "Pero, de nuevo, estas conversaciones están en curso y no tenemos intención de fracasar".

(Información adicional de John Irish en París y las oficinas de Reuters; redacción de Rami Ayyub y Mark Trevelyan; edición de Gareth Jones, Grant McCool y Michael Perry, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)