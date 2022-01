Entrenador argentino Scaloni no viaja a partido ante Chile por contagio de covid-19

Buenos Aires, 26 Ene 2022 (AFP) - El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, no viajará a Chile para el partido de eliminatorias mundialistas que se jugará el jueves en la ciudad de Calama porque se encuentra contagiado de covid-19, informó él mismo en una conferencia de prensa virtual."Tanto (su ayudante Pablo) Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por ser contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando (resultado) positivo y para entrar a Chile hace falta un negativo", dijo Scaloni.Argentina, clasificada junto con Brasil para Catar-2022, ya había perdido para esta doble jornada de eliminatorias a su capitán y goleador, Lionel Messi, quien también contrajo covid-19 durante su última visita al país, en diciembre, y recién volvió a jugar el domingo con el PSG."Por suerte estamos clasificados", dijo Scaloni, y confió en que en Calama "seamos un equipo bien plantado ante un rival durísimo. Que los jugadores que van a salir en cancha sigan demostrando que están a la altura".Ante Chile, Scaloni y Aimar serán reemplazados en la dirección técnica por Walter Samuel y Roberto Ayala, integrantes del cuerpo técnico del equipo campeón de la Copa América 2021, anunció el DT.El covid-19 también dejó fuera a los delanteros Alexis Mac Allister, quien dio positivo, y su compañero de cuarto en la concentración, Emiliano Buendía. "Uno de los dos iba a jugar", se lamentó el DT."El equipo lo tengo, pero no pudo confirmar quién va a jugar por todo lo que está pasando con el tema del covid. Seguramente no va a haber ningún contratiempo, pero tenemos que esperar y ser cautos", agregó Scaloni.Desde principios de año, Argentina enfrenta una tercera ola de covid-19, con un promedio de más de 100.000 casos y casi 300 muertes diarias. En total, se registran más de 8 millones de contagios y 120.000 muertes. El 76% de la población cuenta con el esquema completo de dos dosis de vacuna.Argentina disputará el segundo partido de esta doble jornada de eliminatorias sudamericanas ante Colombia, el martes 1 de febrero en la ciudad de Córdoba, en el centro del país.edm/nn/ma