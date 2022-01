El piloto herido en explosión en el Dakar podrá volver a andar

El francés Philippe Boutron, herido de gravedad el 30 de diciembre en la explosión de su vehículo en Yedá (Arabia Saudita), antes de la salida del Rally Dakar-2022, podrá volver a andar, declaró él mismo este jueves en una entrevista a la radio France Bleu Orleans.

"La situación mejora, se me dañaron las dos piernas (...) Me vuelven a operar el lunes, no sé cuándo podré volver a andar exactamente, pero mis piernas se han salvado y eso es lo esencial", explicó por teléfono desde el hospital militar Percy de Clamart.

Philippe Boutron, que es presidente del club de fútbol US Orleans (3ª división francesa), indicó haberse sometido ya a varias operaciones. Tras su repatriación a Francia, había sido puesto inicialmente en coma inducido para evitarle dolores.

El piloto, de 61 años, habló sobre el momento de la explosión: "Hubo un gran impacto, no nos lo esperábamos para nada. La bomba fue puesta bajo el suelo (del vehículo) y tenía el suelo bajo mis piernas".

Tras esa explosión, la fiscalía nacional antiterrorista francesa abrió una investigación. Las autoridades sauditas hablaron de "accidente" y descartaron un acto malicioso tras hacerse pública la explosión.

