BofA nombra a 314 directores gerentes con diversidad en mente

(Bloomberg) -- Bank of America Corp. ascendió a 314 ejecutivos al cargo de director gerente en toda la compañía, dando la bienvenida a uno de los grupos más diversos en la historia del banco, según personas con conocimiento del tema.

Más del 55% de los ascensos fueron para mujeres o personas de color, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada. Los ejecutivos fueron notificados de sus ascensos en días recientes, según las personas.

Un representante de Bank of America declinó comentar.

Bank of America, al igual que sus competidores de Wall Street, se ha esforzado por mejorar la diversidad en toda la empresa y en sus puestos sénior. Los grandes bancos se han comprometido a promover a más mujeres y minorías, un impulso que se intensifica a medida que aumenta la competencia por los mejores talentos en toda la industria.

El año pasado el banco nombró 279 directores gerentes de los cuales aproximadamente la mitad fueron mujeres o personas de color. La compañía con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también ascendió a tres mujeres al equipo de la alta dirección, Holly O’Neill, Lauren Mogensen y Wendy Stewart, como parte de una reorganización más amplia en los rangos más altos de la firma.

El banco también aumentará los salarios para retener y recompensar el talento de primer nivel. Los salarios base de los directores gerentes en el banco de inversión, la división de ventas y los operadores aumentaron a US$500.000 desde US$400.000, reportó Bloomberg el miércoles. Más allá de sus salarios, los empleados de la industria financiera en cargos de alto rango reciben una parte importante de su compensación en forma de bonificaciones.

