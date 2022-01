Billy Horschel toma ventaja temprana en La Jolla, español Jon Rahm muy cerca

El estadounidense Billy Horschel terminó este miércoles con 63 golpes (-9) para tomar el liderato temprano del Farmers Insurance Open del PGA Tour en Torrey Pines, en La Jolla (California), mientras que el español Jon Rahm, número uno mundial, le sigue de cerca en el quinto lugar.

Horschel logró nueve birdies en una primera ronda impecable en el North Course del pintoresco diseño del sur de California para liderar con un golpe sobre su compatriota Michael Thompson, quien terminó con ocho bajo par.

La brillante ronda del jugador de 35 años lo vio tomar la delantera en el hoyo 17 de par cinco de 520 yardas, antes de hacer dos puts para birdie.

Horschel reveló después de su ronda que estuvo cerca de retirarse al sufrir un problema en el hombro.

"No sabía si iba a jugar hoy cuando me desperté", dijo Horschel. "Incluso cuando estaba golpeando pelotas, todavía no estaba seguro de si iba a dar el golpe".

Mientras tanto, la estrella española Rahm, que regresó felizmente a Torrey Pines, el escenario de su primera victoria importante en el US Open el año pasado, tuvo una ronda inicial más errática.

Después de tres birdies en los primeros nueve hoyos para llegar a la curva con tres bajo par, Rahm registró tres birdies y dos bogeys en cinco hoyos en la recta final y terminó con 66 impactos (-6).

Pero un soberbio 'eagle' en el par cinco del hoyo 18 en un incómodo put de 12 pies, lo dejó a solo tres del líder.

Rahm estaba complacido de poder salvar una puntuación baja a pesar de algún que otro tiro desviado.

"Me puse en muy buenas posiciones, y las pocas veces que estuve fuera, en su mayor parte pude darme la oportunidad de salvar el hoyo", subrayó Rahm. "Nada fue realmente malo, siento que todo se sentía bien, todo estaba saliendo y sintiéndose como debería y se mostró en la partitura", añadió el español.

Los jugadores latinoamericanos arrancaron distantes en esta primera ronda con los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira compartiendo el puesto 38 con 69 golpes (-3).

El colombiano Camilo Villegas lo hace en el puesto 53 con 70 (-2), seguido del argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas que comparten el 76º escalón con 71 (-1).

Por otro lado, el mexicano Carlos Ortiz terminó en el puesto 96 con 72, parejo al campo, y el colombiano Sebastián Muñoz en el 126 con 74 (+2).

- Resultados del miércoles en la primera ronda del torneo de la PGA Tour Farmers Insurance en La Jolla (California). Par 72:

1. Billy Horschel (USA) 63

2. Michael Thompson (USA) 64

3. Stephan Jaeger (GER) 65

. Kevin Tway (USA) 65

5. Jon Rahm (ESP) 66

. Rickie Fowler (USA) 66

. Doug Ghim (USA) 66

. Francesco Molinari (ITA) 66

9. Luke List (USA) 67

. Aaron Wise (USA) 67

. Robert Streb (USA) 67

. Dylan Frittelli (USA) 67

. C.T. Pan (TPE) 67

. Sam Burns (USA) 67

. Martin Laird (SCO) 67

. Daniel Berger (USA) 67

...

38. Joaquín Niemann (CHI) 69

. Mito Pereira (CHI) 69

53. Camilo Villegas (COL) 70

76. Emiliano Grillo (ARG) 71

. Jhonattan Vegas (VEN) 71

96. Carlos Ortiz (MEX) 72

126. Sebastián Muñoz (COL) 74

