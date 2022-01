Willy Hernangómez firma su mejor partido en la NBA con 29 puntos ante Embiid

Redacción Deportes (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Willy Hernangómez firmó este martes su mejor partido en la NBA al lograr 29 puntos, 10 rebotes, una asistencia y un tapón en la derrota de los New Orleans Pelicans ante los Philadelphia 76ers del imponente Joel Embiid (117-107). El español no había tenido muchas oportunidades con los Pelicans últimamente y en lo que va de mes solo había jugado el 1 de enero contra los Milwaukee Bucks y el 3 de enero ante los Utah Jazz. El regreso de Jonas Valanciunas le relegó al banquillo y le alejó de la rotación, pero hoy Hernangómez se reivindicó a lo grande con una espléndida actuación. Como titular por la ausencia de Valanciunas por descanso y con 30 minutos en la cancha, Hernangómez brilló en la puntería (11 de 15 en tiros de campo, 6 de 7 desde la línea de personal) y 5 de sus 10 rebotes fueron en ataque. Los 29 puntos que logró superaron los 24 puntos que había conseguido en dos ocasiones en 2017 cuando jugaba con los New York Knicks y que hasta ahora suponían su tope en la NBA. Al descanso ya llevaba 21 puntos, que es la anotación más alta que ha obtenido en una sola parte en la NBA. Las cifras de Hernangómez tienen aún más mérito si se tiene en cuenta que durante toda la noche se emparejó con Embiid, uno de los pívots más dominantes de la NBA y que además atraviesa en estos momentos un excepcional estado de forma. Embiid logró 42 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones, y acabó el partido en un largo abrazo con Hernangómez tras una fantástica batalla entre pívots. Los Pelicans acudieron a Filadelfia con bajas muy importantes como las de Jonas Valanciunas, Brandon Ingram, Devonte' Graham o Josh Hart. Sin embargo, los de Nueva Orleans plantaron cara a los poderosos Sixers, dominaron la primera parte con ventajas que llegaron a la decena de puntos, y no tiraron la toalla hasta los últimos minutos en los que Embiid y los Sixers impusieron su potencial. EFE dvp/cav