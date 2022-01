Warriors aplastan a Mavs, Lakers y Anthony Davis sonríen, y Clippers asombran

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Los Golden State Warriors aplastaron este martes a los Dallas Mavericks de Luka Doncic en una jornada en la que Los Angeles Lakers, con Anthony Davis de vuelta, sonrieron al ganar a los Brooklyn Nets, y Los Angeles Clippers asombraron al igualar la segunda mayor remontada en la historia de la NBA. WARRIORS 130 - MAVERICKS 92 Los Golden State Warriors, con un ataque muy equilibrado y colectivo, trituraron a los Dallas Mavericks en un partido que llegó resuelto al último cuarto y en el que, pese a la abultada derrota, la peor noticia para los texanos fue la lesión de Tim Hardaway Jr., que se fracturó el quinto metatarso de su pie izquierdo. Luka Doncic fue el máximo anotador del encuentro (25 puntos y 8 rebotes), Jonathan Kuminga (22 puntos y 5 rebotes) brilló en los Warriors, y Stephen Curry siguió con problemas en el triple (2 de 10 para un total de 18 puntos). NETS 96 - LAKERS 106 Atascados en una crisis muy preocupante, Los Angeles Lakers lograron una robusta victoria a domicilio ante los Brooklyn Nets en una noche en la que además regresó Anthony Davis después de un mes y medio de ausencia por lesión. LeBron James (33 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) lideró a los Lakers mientras que James Harden (33 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias) encabezó a unos Nets que echaron de menos a Kevin Durant por lesión y a Kyrie Irving por no haberse vacunado contra el coronavirus. WIZARDS 115 - CLIPPERS 116 Uno de los encuentros más alucinantes y sorprendentes de lo que va de temporada se vivió hoy en Washington, donde los Wizards, que ganaban por 35 puntos en el segundo cuarto, acabaron perdiendo ante Los Angeles Clippers, que igualaron así la segunda mayor remontada en la historia de la NBA (el récord lo tienen los Utah Jazz con una remontada de 36 puntos ante los Denver Nuggets en 1996). Luke Kennard fue el héroe de los Clippers con dos triples (el segundo con tiro libre adicional) en los últimos 8 segundos del partido. El español Serge Ibaka jugó cuatro minutos en los que falló su único tiro a canasta mientras que el brasileño Raul Neto no tuvo minutos en los Wizards. SIXERS 117 - PELICANS 107 El pívot español Willy Hernangómez, que no tenido oportunidades con los New Orleans Pelicans en las últimas semanas, se reivindicó a lo grande y firmó su mejor actuación en la NBA con 29 puntos (11 de 15 en tiros), 10 rebotes, una asistencia y un tapón. Los fantásticos números de Hernangómez tienen aún más mérito si se tiene en cuenta que se midió en la pintura al imponente Joel Embiid, quien al final impuso su poderío (42 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones) para que los Sixers doblegaran a unos peleones Pelicans sin Brandon Ingram ni Jonas Valanciunas. CELTICS 128 - KINGS 75 Los Boston Celtics humillaron a los Sacramento Kings en un encuentro que fueron ganando por 60 puntos en el último cuarto y en el que el equipo californiano dio una imagen pésima con solo un jugador, Buddy Hield (11 puntos), por encima de la decena de tantos. Jayson Tatum (36 puntos y 6 asistencias) y Jaylen Brown (30 puntos y 10 rebotes) patrocinaron el festín de los Celtics, que anotaron el 49,5 % de sus tiros (30,5 % de los Kings), brillaron en el triple (44,4 % frente a 18,2 %) y arrasaron en el rebote (67 por 45). PISTONS 105 - NUGGETS 110 Los Denver Nuggets, con Nikola Jokic tirando del carro (28 puntos, 21 rebotes y 9 asistencias), sudaron mucho para embolsarse una ajustada victoria ante los Detroit Pistons. Cade Cunningham brilló en los de Detroit (34 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias) mientras que el argentino Facundo Campazzo jugó 19 minutos para los Nuggets en los que aportó 4 puntos (1 de 3 en tiros), 2 asistencias y un robo. ROCKETS 104 - SPURS 134 Los San Antonio Spurs sacaron la apisonadora por Houston con una victoria incontestable ante los Rockets en la que ocho jugadores del equipo de Gregg Popovich anotaron más de 10 puntos. El mejor de los Rockets fue Kevin Porter Jr con 16 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias en tanto que en los Spurs sobresalió Dejounte Murray con un doble-doble de 19 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias. El español Juancho Hernangómez jugó 10 minutos en el último cuarto, cuando el partido ya estaba decidido, y consiguió 3 rebotes para los Spurs, mientras que su compatriota Usman Garuba no jugó con los Rockets por una lesión en la muñeca izquierda que le mantendrá fuera de la cancha durante un tiempo indefinido. RAPTORS 125 - HORNETS 113 Gary Trent Jr. (32 puntos) y Pascal Siakam (24 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias) fueron los principales referentes de los Toronto Raptors en su victoria sin grandes apuros frente a los Charlotte Hornets. LaMelo Ball (25 puntos y 7 asistencias) fue el mejor de los Hornets. BLAZERS 107 - TIMBERWOLVES 109 Un mayúsculo Anthony Edwards (40 puntos y 9 rebotes) guió a los Minnesota Timberwolves a una victoria por los pelos y a domicilio ante los Portland Trail Blazers. D'Angelo Russell metió la canasta ganadora ante unos Blazers encabezados por Jusuf Nurkic (20 puntos y 14 rebotes). CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (30-17) 2.- Chicago Bulls (29-17) 3.- Brooklyn Nets (29-18) 4.- Milwaukee Bucks (30-19) 5.- Cleveland Cavaliers (29-19) 6.- Philadelphia 76ers (28-19) 7.- Charlotte Hornets (26-22) 8.- Toronto Raptors (23-22) 9.- Boston Celtics (25-24) 10.- Washington Wizards (23-25) 11.- New York Knicks (23-25) 12.- Atlanta Hawks (21-25) 13.- Indiana Pacers (17-31) 14.- Detroit Pistons (11-36) 15.- Orlando Magic (9-39) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (37-9) 2.- Golden State Warriors (35-13) 3.- Memphis Grizzlies (32-17) 4.- Utah Jazz (30-18) 5.- Dallas Mavericks (27-21) 6.- Denver Nuggets (25-21) 7.- Minnesota Timberwolves (24-23) 8.- Los Angeles Lakers (24-24) 9.- Los Angeles Clippers (24-25) 10.- Portland Trail Blazers (20-27) 11.- New Orleans Pelicans (18-29) 12.- San Antonio Spurs (18-30) 13.- Sacramento Kings (18-31) 14.- Oklahoma City Thunder (14-33) 15.- Houston Rockets (14-34) PRÓXIMA JORNADA (miércoles 26 de enero) Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks Indiana Pacers - Charlotte Hornets Orlando Magic - Los Angeles Clippers Atlanta Hawks - Sacramento Kings Miami Heat - New York Knicks Brooklyn Nets - Denver Nuggets Chicago Bulls - Toronto Raptors San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies Utah Jazz - Phoenix Suns Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks. EFE dvp /ga (foto)