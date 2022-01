Tsitsipas renace para someter a Sinner y acceder a semifinales

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas renació y recuperó su mejor versión, al someter al italiano Jannik Sinner (11) por un contundente 6-4, 6-3 y 6-2, y estará en unas semifinales del Abierto de Australia en las que se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (2) o al canadiense Felix Auger-Aliassime (9). “He estado impecable y estoy muy feliz con la forma en la que he sacado. Contar con el apoyo de la grada es increíble”, explicó sobre la pista Rod Laver Arena tras cerrar el partido en dos horas y seis minutos. El heleno, que encajó hasta cuatro sets en sus primeros cuatro enfrentamientos, recuperó el tenis que le hizo levantar el título de las Finales de la ATP en 2019 en una actuación en la que no concedió ninguna pelota de rotura y convirtió las cuatro que dispuso. “Mi doctor lo ha estado viendo. Me ha estado enviando mensajes durante todo el torneo. Él confiaba en que podría jugar aquí”, explicó en alusión a su relación con el médico que le operó el codo a finales del año pasado. Tsitsipas, que contó con un numeroso público griego a su favor, confirmó sus buenas sensaciones en Melbourne Park después de conseguir el billete para las semifinales por tercera vez en cinco participaciones. Tendrá la oportunidad de tomarse la revancha de su derrota en semifinales de la edición pasada ante Medvedev, en el caso de que el ruso se imponga al canadiense en el que será el último enfrentamiento de la décima jornada del torneo.