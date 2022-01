Tribunal de Estrasburgo celebra vista contra Rusia por derribo del vuelo MH17

Estrasburgo (Francia), 26 ene (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebró este miércoles la vista pública por la demanda interpuesta por Ucrania y Países Bajos contra Rusia por el derribo en 2014 por un misil del vuelo MH17, en el que murieron sus 298 ocupantes. El avión, que había despegado de Amsterdam el 17 de julio de ese año con destino a Kuala Lumpur, se estrelló en el este de Ucrania después de recibir el impacto de un misil, en un contexto ya marcado por la confrontación entre las autoridades de Kiev y los separatistas prorrusos. La Gran Sala de 17 jueces del Tribunal de Estrasburgo se ocupó de este caso que engloba tres demandas interestatales. La primera de Ucrania contra Rusia, en la que Kiev acusa a Moscú de haber vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el este de ucrania; otra de Ucrania contra Rusia por el secuestro de niños en el este de Ucrania; y la tercera de Países Bajos contra Rusia por el derribo del avión. En el primer caso, Ucrania invoca los derechos a la vida, a la libertad y la seguridad, prohibición de la tortura y libertad de expresión; en el segundo se añaden los derechos sobre el respeto de la vida privada y la libertad de movimiento; y en el tercero, el derecho a un recurso efectivo. El Gobierno neerlandés alega que las autoridades rusas fueron responsables de la muerte de los ocupantes del avión de Malaysia Airlines, entre los que había 196 holandeses. El representante ruso en la vista, Mijail Vinogradov, recordó la regla general de que la competencia de un Estado es jurisdiccional, es decir que se limita a su territorio. "Los Estados no pueden ser responsables de actos extraterritoriales", dijo tras señalar que el accidente tuvo lugar en la región de Donestk, fuera del territorio ruso. El ministro de Justicia de Ucrania, Denys Maliuska, actuó como representante de su país y acusó a Rusia de "lanzar un campaña tras la ocupación de Crimea, con el objetivo de hacer lo mismo en el este y el sur de Ucrania". Maliuska se preguntó si el aplazamiento de esta vista pública, que inicialmente se había programado en noviembre de 2021 y luego se pospuso hasta hoy, estaba relacionado con el desplazamiento de tropas rusas junto a la frontera de Ucrania ya que "el Gobierno ruso intentó en varias ocasiones cambiar la fecha". La representante del Gobierno de Países Bajos, Babette Koopman, insistió en que lo ocurrido con el vuelo MH17 "no fue un accidente, porque el avión fue abatido". También afirmó que su Gobierno "está comprometido con la verdad, la justicia y la responsabilidad con las víctimas". Koopman mencionó las "pruebas irrefutables" de esa responsabilidad obtenidas por varias investigaciones llevadas a cabo, con escuchas telefónicas o el origen del misil tierra-aire que impactó con el avión. Y se quejó de que Rusia "no ha colaborado eficazmente" en las investigaciones. Igualmente hizo notar que "Rusia no ha aportado pruebas que refuten las aportadas por el Gobierno holandés". Tras la vista, la Gran Sala inició las deliberaciones, que concluirán con una sentencia que se publicará en los próximos meses. EFE ja/ac/vh