Sin Scaloni por covid, Argentina será dirigida en Chile por Samuel y Ayala

Buenos Aires, 26 ene (EFE).- Lionel Scaloni anunció este miércoles que sigue dando positivo para la covid-19 y que por esa razón la selección de Argentina será dirigida en su partido contra la de Chile en Calama por sus ayudantes, los exfutbolistas Walter Samuel y Roberto Ayala. Pablo Aimar, otro exfutbolista internacional que compone el equipo de Scaloni también está aislado por coronavirus, por lo que Samuel y 'el Ratón' Ayala estarán en el banquillo de la Albiceleste frente a Chile. "Cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo", declaró hoy el seleccionador en una conferencia de prensa en la que reveló que a Lionel Messi el coronavirus "lo afectó bastante", y anticipó que ha designado como capitán a Ángel Di María para los partidos de eliminatorias contra Chile y Colombia. Messi lleva alrededor de un mes alejado de las canchas y trabaja en París para recuperar su forma física. Sobre la designación de Di María para ejercer como capitán en sustitución de Messi, el entrenador dijo que "es una cuestión lógica". Di María, explicó, "lleva muchos años en la selección y trasmite mucho a los compañeros”. Por su condición de salud es probable que Scaloni tampoco pueda estar en el banquillo para el partido del 1 de febrero en Córdoba frente a la formación Cafetera. Añadió que el plan previsto para este jueves es encarar el partido de la decimoquinta jornada en Calama como una prueba al sistema de juego, sin la presión de tener que sumar puntos, pues Argentina ya aseguró su presencia en Catar. "Será un rival difícil porque tienen dos partidos en casa, este es uno y querrán ganarlos si o sí", dijo Scaloni. "Nosotros ahora buscamos consolidar no solo una idea, sino también que los jugadores que mañana tengan la oportunidad de jugar demuestren que pueden estar", añadió. Entre las bajas de la Albiceleste, también se encuentran el defensor Cristian Romero recién recuperado de una lesión muscular, así como Lucas Martínez Quarta quien todavía sigue contagiado de la covid-19, así como el centrocampista Guido Pizarro. "No estoy pensando en el inicio del Mundial. Falta mucho para eso. Lo único que pido es que todo siga como viene hasta ahora, no podemos pensar mucho más de eso cuando el camino es largo", dijo el entrenador argentino. También restó importancia al invicto de 27 partidos que lleva la Albiceleste. "Si lo viera importante me enfocaría solo en eso, dejaría que jueguen los mismos y no probaría estrategias nuevas", matizó. La selección cumplió durante la mañana de este miércoles su último entrenamiento antes de viajar a Chile. En la primera mitad de la sesión se trabajaron fundamentos de velocidad y coordinación, así como ejercicios con el balón. Ya en la segunda parte la plantilla se concentró en movimientos tácticos.