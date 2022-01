Se disparan en Moscú los casos de covid-19 entre los niños

Moscú, 26 ene (EFE).- Los casos de covid-19 entre los niños se han disparado en la capital rusa en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por semana, informó este miércoles el Departamento de Sanidad moscovita en su página web. La autoridad sanitaria destacó no solo el incremento sin precedentes del número de contagios sino también el de las hospitalizaciones de menores con covid-19, que en las últimas dos semanas se han multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado, cerca de la mitad de los niños hospitalizados con covid-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se contagiaron cuando recibían tratamiento por otras enfermedades. "Para disminuir el riesgo de contagio para la categoría de niños más vulnerables hemos tomado la decisión de suspender durante tres semanas los ingresos programados en los hospitales pediátricos", añadió Sanidad. El director del Centro Gamaleya, desarrollador de la vacuna anticovid Sputnik V, Alexandr Ginzburg, se pronunció hoy a favor de la vacunación de los niños. "Los niños también son personas, no se diferencian en nada: hay que vacunar al 70-80 % de ellos, lo mismo que en el caso de los adultos", dijo el científico en declaraciones a la agencia Interfax. Precisó, eso sí, que la vacunación de los menores debe llevarse a cabo con el consentimiento de sus padres. Según Ginzburg, dentro de tres o tres meses y medio puede estar disponible una vacuna Sputnik para niños de entre 6 y 11 años. Rusia registra todos los días nuevos récord de contagios de covid-19 aunque la variante ómicron no es la dominante aún en el país (representa el 48,3 %). En todo el país se han detectado casi 6.000 casos de ómicron hasta ahora en 68 de sus 83 regiones, según dijo este martes la jefa sanitaria, Anna Popova. En Moscú, foco de la pandemia en Rusia, los nuevos casos de covid-19 se han multiplicado por cinco en las últimas dos semanas (casi 19.000 al día). Pese al incremento diario de los casos, las autoridades sanitarias rusas decidieron reducir la cuarentena para personas que han estado en contacto con un paciente covid-19 de 14 a siete días. Según las autoridades sanitarias rusas, 78.059.701 millones de rusos han recibido la pauta total de la vacunación, lo que representa un 64,4 % de la inmunidad colectiva del 80 % que Rusia quiere alcanzar.