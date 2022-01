Rusia pone al hermano de Alexéi Navalni en la lista de busca y captura

Moscú, 26 ene (EFE).- El Ministerio del Interior de Rusia ha incluido a Oleg Navalni, hermano del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, en la lista federal de busca y captura por haber violado supuestamente los términos de su libertad condicional. Oleg fue condenado en agosto pasado a un año de libertad condicional por haber llamado a los rusos a participar en las manifestaciones en favor de su hermano. Entre otras restricciones no podía salir de casa entre las 22.00 y las 06.00. Tampoco podía salir de Moscú ni participar en eventos públicos. Además, se tenía que presentar dos veces al mes ante las autoridades supervisoras. El denominado "caso sanitario" fue abierto en enero de 2021 tras las multitudinarias protestas no autorizadas en las calles rusas para pedir la liberación de Alexéi Navalni, detenido hace un año a su regreso de Alemania, donde se recuperó del envenentamiento que sufrió en 2020 en Siberia, a manos del Kremlin, según denuncia. La Fiscalía afirma que los acusados --entre ellos varios colaboradores del líder opositor-- promovieron las manifestaciones y provocaron por ende a la gente a violar las normas sanitarias y epidemiológicas. El abogado del hermano del líder opositor, Nikos Paraskevov, dijo a la agencia Interfax que los inspectores fueron al domicilio de Oleg y no le encontraban allí, por lo que fue incluido en la lista de busca y captura. El martes el Servicio Federal Penitenciario de Rusia pidió a un tribunal de Moscú que revoque la libertad condicional a Oleg Navalni e imponga una condena de prisión, porque supuestamente no se inscribió ante las autoridades de supervisión para las personas que tienen que presentarse cada mes ante ellas, según RIA Nóvosti. La vista se celebrará el próximo 18 de febrero. EFE cae/bs/fpi