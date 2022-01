Rusia considera "destructiva" la idea de sanciones contra Putin

Agrega inicio de reunión a cuatro en Paris y más declaraciones ///Moscú, 26 Ene 2022 (AFP) - Rusia calificó el miércoles de "destructiva" la idea de sanciones contra su presidente, Vladimir Putin, mencionada por Estados Unidos en caso de invasión de Ucrania, donde las autoridades estimaron que era por ahora improbable ya que no hay suficientes tropas desplegadas en la frontera.Estas declaraciones se producen mientras se celebra una reunión a cuatro en París entre consejeros diplomáticos de los presidentes ruso, ucraniano, francés y del canciller alemán.Esta reunión en el formato diplomático llamado de "Normandía", que data de 2015, intenta desactivar la crisis tras una serie de conversaciones entre rusos y estadounidenses la semana pasada.Las tensiones son crecientes desde hace meses en torno a Ucrania, y Rusia es acusada de haber concentrado a decenas de miles de soldados en la frontera con vistas a una invasión.Rusia, por su parte, exige garantías para su seguridad y rechaza una eventual adhesión de Ucrania a la OTAN. Una respuesta escrita de la OTAN y Estados Unidos a las demandas rusas será enviada a Moscú antes del fin de semana, dijeron a la AFP fuentes de la OTANUn responsable europeo calificó algunas de esas demandas de Moscú de "inaceptables".El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que podía "concebir" sancionar personalmente a su homólogo ruso Vladimir Putin, y advirtió sobre las "enormes consecuencias" que provocaría un ataque de Moscú contra Ucrania, una decisión que "cambiaría el mundo".El Kremlin calificó el miércoles de "destructiva" para las relaciones entre Rusia y Occidente la idea de imponer sanciones al presidente Vladimir Putin, en caso de invasión de Ucrania. "Desde el punto de vista político, no es doloroso, es destructivo", afirmó en declaraciones a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien advirtió que las medidas no tendrían el efecto buscado.Aunque Biden no dio detalles sobre las eventuales sanciones contra Putin, las sanciones de Washington contra personalidades extranjeras suelen implicar una congelación de sus bienes y una prohibición de hacer negocios en Estados Unidos.Peskov señaló que la ley rusa prohíbe en principio a los altos responsables del país tener bienes en el extranjero, con lo que estas medidas "no son en absoluto dolorosas" para ellos. - Maniobras militares - Rusia ha multiplicado en las últimas semanas las maniobras militares, incluso en la frontera con Ucrania, con unos ejercicios iniciados el martes implicando a unos 6.000 hombres, aviones caza y bombarderos en el sur y en Crimea, península ucraniana que Moscú anexionó en 2014.Previamente, Moscú anunció maniobras navales en el Atlántico, el Ártico, el Pacífico y el Mediterráneo, además de ejercicio conjuntos con Bielorrusia, en las fronteras con la Unión Europea.Rusia ha concentrado igualmente hasta a 100.000 soldados en las fronteras ucranianas.Pese a suscitar alarma tal concentración de militares, el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, consideró el miércoles que el número de tropas rusas desplegadas en su frontera era todavía "insuficiente" para que puedan lanzar un ataque de gran envergadura contra su país.El número "es importante, representa una amenaza para Ucrania" pero "en el momento en que hablamos, este número es insuficiente para una ofensiva a gran escala contra Ucrania a lo largo de toda la frontera", dijo Kuleba durante una conferencia de prensa en línea. - "No más guerra" pide el papa - "¡Por favor, nunca más guerra!", imploró por su parte este miércoles el papa Francisco desde El Vaticano, ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos colocó el lunes en alerta a unos 8.500 soldados, que podrían sumarse a la Fuerza de reacción rápida de la OTAN de 40.000 militares. Pero la decisión de su despliegue no ha sido sin embargo aún tomada.La OTAN por su parte, anunció que colocaba en situación de espera a sus fuerzas, y enviaba barcos y aviones de combate para reforzar sus defensas en Europa del Este. Rusia considera a las tropas de la Alianza en su vecindario como una amenaza existencial.Otra fuente de tensión son las declaraciones de un alto responsable del Parlamento ruso, Andrei Turshak, que instó este miércoles a Rusia a entregar armas a los separatistas prorrusos del Este de Ucrania y acusó a las autoridades de Kiev de "preparar una agresión militar" contra estas regiones separatistas.pop/mp/ial/me/mb -------------------------------------------------------------