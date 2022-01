Rui Rio, el superviviente que da esperanza a la derecha

Paula Fernández Lisboa, 27 ene (EFE).- Tras superar malos resultados electorales y disputas internas, el "superviviente" Rui Rio ha pasado de estar más que cuestionado como líder del PSD portugués a dar esperanzas de conseguir una victoria en las urnas para la derecha que hace meses se antojaba casi imposible. Pocos auguraban que Rio, criticado como presidente del centroderecha desde su elección en 2018, conseguiría un empate técnico con António Costa a escasos días de las legislativas. Hace sólo nueve meses, el líder conservador, de perfil austero y riguroso, tenía al PSD a más de 15 puntos de los socialistas. Ahora, en medio de una campaña en la que ha aparcado la seriedad para hacer hueco a las sonrisas, las bromas y hasta las fotos de su gato, el ya famoso Zé Albino, ha recuperado terreno a pasos agigantados en los sondeos. Espoleado por pequeños triunfos en las municipales y una nueva victoria interna, busca cruzar el primero la meta tras la "carrera de fondo" que le ha llevado a ser el candidato del PSD después de cuatro años al frente del partido. Los desafíos, lejos de hundirle, le han motivado. "Funciono mejor cuando me pican y efectivamente estoy picado para ganar las legislativas", avisó en noviembre, tras superar el último escollo interno en el partido. No han sido pocos. CUATRO AÑOS EN LA OPOSICIÓN Rui Fernando de Silva Rio (Oporto, 1957) está al frente del PSD desde febrero de 2018 y ya es el líder que más tiempo ha estado en la oposición, cuatro años. Si aguanta otro, podría convertirse en el tercer presidente más longevo de la historia del partido, tras Aníbal Cavaco Silva y Pedro Passos Coelho. Educado en el Colegio Alemán de Oporto y licenciado en Economía, Rio ya había sido secretario general del PSD en los noventa y vicepresidente en varias etapas. En 2018 se encontró al frente de un partido herido, hundido en las encuestas después de que Costa diese la vuelta al resultado de las urnas en 2015 y se hiciese con el Gobierno. Avalado por su experiencia como alcalde de su ciudad natal (2002-2013), tomó el relevo del ex primer ministro Passos Coelho, a quien le pasó factura ser el rostro de la austeridad de la troika y cosechar el peor resultado en unas municipales en la historia de la formación. La tarea de Rio era reflotar a la derecha y plantarle cara al carismático António Costa, pero dentro de su propio partido no se lo pusieron fácil. DISPUTAS INTERNAS Cuestionado desde el principio, tuvo que renovar la dirección del grupo parlamentario porque la gran mayoría apoyaba su rival en las primarias, Pedro Santana Lopes. En enero de 2019, tras apenas un año en el cargo, un ala del crítica le desafió, descontentos con la tibia oposición que, consideraban, ejercía ante Costa. El presidente del PSD presentó entonces una moción de confianza que terminó superando y puso fin a la disputa interna, pero las críticas resurgieron meses después, cuando perdió las legislativas (27,7 %) y los socialistas quedaron cerca de la mayoría absoluta. Las primarias llegaron en 2020, pero Rio aguantó. Y en 2021, con las legislativas anticipadas ya convocadas, tuvo que enfrentarse al eurodiputado Paulo Rangel, a quien también ganó por poco (52,43%). OXÍGENO DESDE LISBOA PARA EL HOMBRE DEL NORTE A esas primarias llegó aupado por un resultado electoral inesperado: en septiembre, aunque el PSD no ganó las municipales, se apuntó un triunfo por sorpresa al arrebatar la alcaldía de Lisboa a los socialistas contra todo pronóstico. Al final, el oxígeno llegó desde la capital para un hombre que siempre estuvo muy ligado a Oporto y al norte y que ha defendido la descentralización del país frente a Lisboa. Rio abandonó su escaño en el Parlamento en 2001 para intentar conquistar, con éxito, el Ayuntamiento de su ciudad natal, donde se mantuvo durante tres mandatos y se convirtió en el regidor más longevo de la historia. Está casado y tiene una hija, pero siempre ha mantenido discreción respecto a su vida privada. Es un agnóstico reconocido y algunas de sus posiciones han generado rechazo entre la mayoría de sus compañeros del PSD, como su apoyo a la despenalización del aborto y de la eutanasia. Si gana en las urnas, pasará de ser un simple superviviente a un completo renacido. EFE pfm/mar/pddp (foto)