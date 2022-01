Promotores de revocatorio a Maduro denuncian amedrentamiento a simpatizantes

Caracas, 26 ene (EFE).- El vocero del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) Nicmer Evans denunció este miércoles el amedrentamiento sufrido por los ciudadanos que se han acercado a los puntos dispuestos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas con las que se podría activar un revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. "El proceso de amedrentamiento en los puntos ha sido constante", dijo Evans en declaraciones a los medios en un punto de recolección en Caracas. Este miércoles se realiza una jornada de recolección de las firmas necesarias (correspondientes al 20 % del electorado en cada estado) para activar el referendo que revoque a Maduro del cargo de presidente, tal como anunció el pasado viernes el CNE. La recolección de firmas, para las que el CNE fijó 12 horas, comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GTM) y culminará a las 18.00 (22.00 GTM) de este mismo miércoles. Debido a esas condiciones que los promotores han calificado de "bufonada" y han considerado "imposibles" de cumplir, los organizadores han optado por no llamar a los venezolanos a la jornada de recogida de firmas, pese a lo cual, algunos ciudadanos han acudido. El dirigente asoció el supuesto amedrentamiento a las recientes declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien afirmó el pasado lunes que acudirá al CNE para solicitar la lista de personas que firmen para activar el referendo. Evans aseguró que "hay puntos donde incluso se instalaron alcaldes, concejales, diputados y funcionarios del Estado a cumplir la orden de Diosdado Cabello de registrar a la gente que se acercara a los puntos". En 2003, diversos partidos políticos y miembros de la sociedad civil promovieron la realización de un referendo revocatorio al entonces presidente Hugo Chávez y los datos de los firmantes fueron publicados en una página web llamada popularmente "Lista Tascón". Además, el dirigente de Mover se quejó de un "exceso" en la presencia de funcionarios policiales en los puntos de recolección y de todas las irregularidades de la convocatoria a la recolección de firmas. "Estamos convocando a la unidad nacional en función de la defensa del derecho a revocar", apostilló Evans, quien recordó que diversos sectores políticos y organizaciones del país se han sumado a la denuncia de que el cronograma electoral para el revocatorio es "írrito e inconstitucional", por lo que no lo validan. En este sentido, reiteró que los lapsos establecidos no son legales y que esa fue la razón por la que "la gente no salió a convalidar un cronograma que es inconstitucional". Insistió en que la cantidad de puntos habilitados por el ente electoral son "insuficientes" para alcanzar la recolección de más de 4 millones de firmas y que el objetivo fue "abortar el revocatorio". "Ellos registraron en la página web que eran 1.200 puntos, pero la verdad es que son 710 puntos con 1.200 máquinas, por eso encontramos que hay algunos puntos que tienen dos o tres máquinas, redujeron la cantidad de puntos reales. Es falso lo que dice el cronograma electoral", apuntó. Ante los hechos, anunció que las organizaciones promotoras del revocatorio introducirán un recurso de nulidad ante el Supremo venezolano y acudirán ante instancias internacionales para denunciar las trabas al revocatorio. EFE gcs/gdl/lll (foto)