Pella y Pilliard, ante las últimas mil millas hacia el Cabo de Hornos

Redacción deportes, 26 ene (EFE).- Álex Pella y Romain Pilliard, a bordo del trimarán 'Use It Again', afrontan las últimas mil millas (1.853 km) hacia el Cabo de Hornos y la entrada en el Pacifico Sur en su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste. Este miércoles se cumplen 22 días desde el inicio de un gran desafío que no ha superado nunca un trimarán. Por la mañana, iniciaron una variación del rumbo más al sudoeste, acercándose unas 100 millas (185 km) a las costas argentinas, y ahora navegan a unas 270 millas (500 km) al este de Bahía Blanca. El 'Use It Again' navega a una media de 13 nudos (24 km/h) en la entrada de una borrasca que se desplaza hacia el noroeste con viento de componente sur-sureste de 24 nudos (46 km), que le obliga a navegar de través y en ceñida. Es la primera consecuencia del desafío, ya que se navega contra los vientos y corrientes dominantes. Los dos regatistas han pasado varios días poniendo a punto su barco y efectuando reparaciones de última hora. Incluso Álex Pella subió a lo alto del mástil (30 metros) para reparar la driza del 'gennaker' (vela de proa). El paso por el Cabo de Hornos, en unos cuatro días, está siendo planificado a fondo. Christian Dumard, meteorólogo del equipo y enrrutador (marca las opciones de navegación) lleva varios días observando y analizando los diferentes modelos meteorológicos para permitir a la tripulación cruzarlo en las mejores condiciones. EFE 1010560 srb/ism