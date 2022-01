Parlamento venezolano apoya acciones de la Fiscalía contra Juan Guaidó

Caracas, 25 ene (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, donde el 92 % de los asientos están ocupados por chavistas, aprobó este martes un acuerdo en apoyo a las acciones que emprenda la Fiscalía contra el opositor Juan Guaidó. El acuerdo aprobado destaca que dichas acciones del Ministerio Público tienen como fin "establecer las responsabilidades del señor Juan Guaidó contra el pueblo de Venezuela", según un escueto mensaje publicado por la AN en su cuenta de Twitter. Este domingo, un grupo de diputados chavistas se dirigieron a la sede de la Fiscalía venezolana, en Caracas, para exigir "celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de justicia" a Guaidó, a quien acusan de corrupción. "Nos hemos trasladado a la sede de la Fiscalía para exigir celeridad, eficiencia y eficacia en la aplicación de la justicia en contra de Juan Guaidó y la banda parlamentaria que se ha dedicado a violar la Constitución, a atentar contra los bienes de la República", dijo a periodistas la diputada Tania Díaz. La parlamentaria consideró que el opositor, junto a un grupo de exlegisladores cuyos nombres no mencionó, "han promovido el saqueo, las sanciones y el bloqueo económico que tanto daño le ha hecho al pueblo venezolano". Por su parte, la oposición acusó el lunes al Gobierno de Nicolás Maduro, al que cataloga de dictadura, de querer "arremeter" contra el líder opositor Juan Guaidó, así como otros "dirigentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas". En un comunicado, acusó al Gobierno de preparar esa arremetida contra un grupo no determinado de opositores "por su lucha sin tregua para lograr restablecer la institucionalidad y la democracia en de Venezuela".