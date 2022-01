Paraguay-Uruguay: la urgencia sobre la táctica

Asunción, 26 ene (EFE).- La urgencia sobre la táctica. Así se resume el duelo que este jueves afrontarán las selecciones de Paraguay y Uruguay en la decimoquinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022. Ambos equipos se presentan con la imperiosa necesidad de ganar si aún quieren soñar con disputar la cita mundialista y, conscientes de ello, sus dos entrenadores no han hablado de estrategia en días previos y sí de actitud, mentalidad o carácter para salir a la cancha. La gran novedad del encuentro -y, si cabe, de toda la eliminatoria- es el debut de Diego Alonso como seleccionador de Uruguay. La Celeste llega al partido del jueves con un técnico que, después de casi 16 años y cuatro series mundialistas, no es Óscar Washington Tabárez. El 'Tornado' se presenta en Paraguay con la doble presión de relevar al 'Maestro', algo que ya dijo, durante su presentación a comienzos de enero, no solo no le preocupa sino que considera "un honor", y de sumar sí o sí tres puntos imprescindibles para mantenerse con vida en la serie. En una tabla tan igualada que tiene a seis equipos en solo 4 puntos de diferencia, Uruguay sabe que con 16 unidades está tan cerca de la clasificación y la repesca como del infierno y, por ello, buscará la victoria desde el pitido inicial. Por ello, la principal novedad podría llegar en el ataque, en el que Alonso podría reservar a Luis Suárez -de irregular trayectoria este año en el Atlético de Madrid- y formar de salida con Edinson Cavani y Darwin Núñez, que está firmando una temporada espectacular en el Benfica, donde es el máximo artillero de la Liga portuguesa con 15 tantos en 16 partidos. La Albirroja, penúltima con tres puntos menos que la Celeste, sabe que se juega la vida en casa y, por eso, recibirá a su rival en un estadio más amplio, La Nueva Olla, y con mayor aforo del permitido hasta ahora por la covid-19: aumentó del 50 al 80 %. Unos 36.000 espectadores podrán alentar a los de Guillermo Barros Schelotto, que resaltó, en la víspera, la "experiencia y jerarquía" de los futbolistas uruguayos pero también su confianza "en la personalidad del jugador paraguayo" para solventar esta difícil papeleta. Pese a que el 'Melli' asumió las bajas por lesión de Andrés Cubas, Omar Alderete y Alejandro Romero Gamarra, además del bajo estado físico de Celso Ortiz y la negativa del CSKA Moscú a ceder a Jesús Medina, se espera que organice un esquema claramente ofensivo para ir a por los tres puntos que precisa desesperadamente. Lo que está claro es que este duelo lo marcará la urgencia y parece difícil que se repita el 0-0 de junio pasado en el Estadio Centenario. Alineaciones probables: Paraguay: Antony Silva; Juan Escobar, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Santiago Arzamendia, Richard Sánchez, Matías Rojas; Mathias Villasanti, Brian Samudio, Miguel Almirón y Carlos González o Antonio Sanabria. Entrenador: Guillermo Barros Schelotto. Uruguay: Sergio Rochet; Damián Suárez, José María Giménez, Ronald Araujo, Mathías Olivera; Federico Valverde, Mauro Arambarri, Matías Vecino o Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Darwin Núñez. Entrenador: Diego Alonso. Árbitro: Darío Herrera (ARG). Estadio: General Pablo Rojas, "La Nueva Olla", de Asunción. Hora: 20.00 horas (23.00 GMT). EFE asu-cmm/og