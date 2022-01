Organizaciones judías piden a Israel actuar frente a la violencia de colonos

Jerusalén, 26 ene (EFE).- Organizaciones judías reclamaron al gobierno de Israel que condene los actos de violencia cometida por grupos de colonos, haga rendir cuentas a los responsables y afronte ese creciente problema con "la determinación y seriedad que requiere esa grave situación". "Escribimos para condenar en los términos más enérgicos el terrorismo y la violencia política cometidos por extremistas judíos israelíes en Cisjordania contra palestinos, civiles israelíes y soldados del Ejército", señalan estos grupos en una carta remitida al primer ministro de Israel, Naftali Benet, y al ministro de Exteriores, Yair Lapid, quien heredará la jefatura del Gobierno en agosto de 2023. Firman la carta grupos judíos de EEUU e Israel, como la Liga Antidifamación, la Conferencia Central de Rabinos Americanos, el Foro Político de Israel, el Consejo Nacional de Mujeres Judías, la Asamblea Rabínica, la Unión para la Reforma del Judaísmo y Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador. Los actos violentos cometidos por colonos judíos en Cisjordania ocupada, fundamentalmente contra palestinos, no es un fenómeno nuevo, pero sí se ha recrudecido y aumentado más de un 50 % en 2021, según datos del Shin Bet, la Agencia de Seguridad Israelí. El pasado viernes, colonos enmascarados y armados con porras, ruedas y gasolina atacaron a activistas propalestinos, incluidos israelíes, mientras plantaban árboles en la aldea palestina de Burin, al norte de Cisjordania ocupada, dejando una decena de heridos e incluso quemando un coche. Ese ataque causó gran conmoción entre la población israelí y, aunque no suele ser habitual, suscitó mensajes de condena de diputados y miembros del gobierno, al haber afectado a activistas de las ONG israelíes Rabinos por los Derechos Humanos y la Coalición de la Cosecha de Olivos. Sin embargo, Benet, exlíder colono que llegó a presidir el Consejo Yesha -organización que representa los asentamientos-, no se ha pronunciado todavía sobre ese incidente y en diciembre causó una fuerte polémica al afirmar que la violencia colona contra palestinos era "minoritaria", en contra de la opinión de otros socios de gobierno. "Si bien el último ejemplo de extremistas filmados incendiando un automóvil y atacando violentamente a activistas palestinos e israelíes con garrotes en las afueras de la aldea de Burin es particularmente atroz, lamentablemente no es un incidente aislado. Esta tendencia inquietante no solo debe condenarse con palabras, sino abordarse mediante acciones inequívocas por parte del gobierno y el aparato de seguridad israelíes", indican en la misiva. La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) documentó el año pasado cerca de 500 ataques de colonos contra propiedades y civiles palestinos, frente a los 360 de 2020, aumentado también la proporción de estos actos violentos que causan víctimas. "Estos ataques sirven como una afrenta al estado de derecho de Israel, a la democracia israelí y a los valores judíos, al tiempo que socavan la imagen y las relaciones de Israel con el gobierno de EEUU, el pueblo estadounidense y los judíos estadounidenses", indica la misiva. "Hacen que sea más difícil apreciar las necesidades y los esfuerzos de seguridad legítimos y continuos de Israel para resolver el conflicto palestino-israelí", añaden. EFE sga/ig