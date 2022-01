Niegan fianza a joven de Florida acusado de amenazar con volar la Casa Blanca

Miami, 26 ene (EFE).- Un juez del condado de Volusia, en el noreste de Florida, denegó este miércoles la libertad bajo fianza a un estudiante de 18 años acusado de amenazar con hacer volar con explosivos la Casa Blanca, informaron medios locales. Brian Ghalili, estudiante de la Universidad Stetson, fue arrestado hace cinco días por subir un mensaje a la red social Snapchat en el que daba las coordenadas de la Casa Blanca y decía que tenía una bomba adosada a su pecho que haría explotar, si no le paraban. En la audiencia celebrada hoy, la madre de Ghalili dijo que su hijo padece el espectro autista y que ella ha tenido que enseñarle por su cuenta todo lo relativo a la convivencia social, recogió el canal de televisión WKMG. La madre dijo al juez que se habían mudado recientemente a Florida, al comienzo del curso escolar, mientra que el joven, por su parte, aseguró que nunca antes había estado en problemas con la justicia o había sido detenido en el colegio. Según la Policía, el chico faltó a clase dos días antes de verter las amenazas y, cuando los agentes entraron en su cuarto, no se encontraba allí. No obstante, no encontraron ninguna señal, folletos sospechosos o material explosivo en la inspección de su cuarto. El chico admitió en un interrogatorio que había enviado el mensaje a una veintena de personas, pero que era una broma con la que esperaba impresionar a sus amigos. "Al estar en el espectro del autismo, le resulta difícil hacer amigos", añadió la madre. Ghalili se encuentra en suspensión provisional en la Universidad de Stetson. EFE emi/ims