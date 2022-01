Moyà: “Fue el día que Nadal hizo más dobles pero ganó gracias al saque”

Melbourne (Australia), 26 ene (EFE).- El exnúmero uno mundial Carlos Moyà, actual entrenador de Rafael Nadal, afirmó que su pupilo cometió el mayor número de dobles faltas de su carrera durante su partido de cuartos de final ante el canadiense Denis Shapovalov (14) y que, sin embargo, el servicio le dio el partido “Eso se llama evolución. Fue el día que más dobles hizo de su carrera pero ganó el partido gracias al saque”, explicó el extenista y actual entrenador durante una entrevista concedida a la Cadena COPE. Moyà, que se quedó en 1997 a las puertas del título en Melbourne al tropezar frente al estadounidense Pete Sampras, detalló el golpe de calor que sufrió su pupilo y cómo pudo revertir una situación muy adversa ante un Shapovalov que fue de menos a más. “Perdió cuatro kilos tras el partido, la deshidratación fue grande. Suele sufrir en esas condiciones. Había hecho todas las cosas bien, así que no esperábamos que iba a ocurrir a la hora y media de juego. Era ganar un set entero ante un jugador que estaba siendo mejor que él. Al final se juntaron el mal juego de Shapovalov y la fortaleza mental de Rafa”, argumentó. “Se recupera pronto de un golpe de calor. No he estado con él esta mañana pero imagino que habrá tenido días mejores. La clave es que va a tener un día extra que nos va a venir de perlas porque jugará el viernes”, agregó. Moyà desveló también que “ni en el escenario más optimista” pensarían que el ganador de 20 grandes alcanzara las semifinales. “Nadal siempre vuelve y siempre va a dar guerra. Tienes la carta de que es Rafa”, añadió sobre un Nadal que se enfrentará en semifinales al italiano Matteo Berrettini (7). El técnico, que fue ganador de Roland Garros en la edición de 1998 ante su compatriota Alex Corretja, criticó la dureza de un calendario tenístico excesivamente largo y lo describió como “salvaje”. "Los que juegan la final de la Copa Davis terminan el 8 o el 9 de diciembre y están aquí desde el 1 o el 2 de enero. Es muy salvaje el calendario, es una de las cosas que deberían cambiar. Esto es lo que hizo que Rafa no llegara preparado en algunas ocasiones y tuviera problemas en el pie o en la rodilla. Esta vez tuvimos tiempo para prepararlo”, explicó después de que viajaran a Australia tras seis meses de inactividad como consecuencia de sus problemas con el pie derecho. El mallorquín aclaró también que el equipo prefiere no hablar de la posibilidad de que Nadal podría convertirse en el tenista más exitoso de la historia con 21 ‘majors’ aunque admitió que sueñan con ello. “Obviamente se sueña pero no se habla. El 21 no lo hablamos, sabemos que está ahí y la presión existe, la manera de afrontarlo es no darle importancia. Se hablará si se consigue a partir del domingo”, señaló. Por último, el entrenador del sexto favorito dijo que la vida en Melbourne es totalmente normal respecto a las restricciones e indicó que hay que respetar a un país que ha contado con el mismo número de muertes totales que las contabilizadas en España en dos días. “En dos días murieron en España más que aquí durante toda la pandemia. Hay que respetar, hay que dejar esto a los expertos, como dice Rafa, pero es cierto que han abierto la mano en cuanto a restricciones y no es tan estricto como el año pasado”, concluyó. EFE jcs/og