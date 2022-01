Ministro de Defensa kuwaití supera moción de censura por mujeres uniformadas

El Cairo, 26 ene (EFE).- El ministro de Defensa kuwaití, Hamad Yaber al Ali, superó este miércoles una moción de censura presentada por diez diputados opositores después de que ese Ministerio adoptara una decisión el pasado octubre para dar acceso a las mujeres kuwaitíes al Ejército del país árabe. Según la agencia de noticias oficial kuwaití, KUNA, "la Asamblea del Pueblo (Parlamento) renovó su confianza en el viceprimer ministro y ministro de Defensa", con 23 votos en contra de la moción y 18 votos a favor. La moción de censura fue presentada la semana pasada por diez diputados opositores tras una sesión en la que el ministro fue interrogado por haber decretado que las mujeres podían ser oficiales y suboficiales del Ejército, al igual que ya ocurre en otros vecinos árabes. Sin embargo, antes de la sesión de hoy en el Parlamento, el ministro revisó su decreto y lo anuló el martes de esta semana, después de que fuera emitida una fetua o edicto religioso que estableció que las mujeres no pueden vestir el uniforme militar y sólo pueden prestar asistencia médica. Según los medios kuwaitíes, Al Ali tuvo que recurrir a la opinión del Ministerio de Asuntos Religiosos, la más alta autoridad musulmana del país, dado el rechazo que generó su decisión en el Parlamento, y a raíz de esa petición fue emitida la fetua. El diario kuwaití Al Anbaa, que cita a fuentes del citado Ministerio, informó de que la fetua señala que según las normas islámicas "no está permitido que las mujeres sean empleadas en el Ejército, vistan uniforme militar o se sometan a juicios militares". Asimismo, estipula una serie de condiciones para que las mujeres sirvan en las Fuerzas Armadas, entre ellas que su trabajo debe limitarse al "servicio médico y servicios necesarios, y no debe estar en el campo de batalla ni en dormitorios". Los demás países árabes del golfo Pérsico -Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán- permiten a las mujeres incorporarse al Ejército, y ponerse uniforme militar aunque en su mayoría desempeñan funciones médicas y de apoyo, sin participar en misiones de combate. Kuwait es el país más democrático del golfo y el Parlamento tiene un papel destacado a la hora de supervisar la actividad del Gobierno, que es cambiado o remodelado con frecuencia por crisis y tensiones con el Legislativo. EFE fa/fc/alf