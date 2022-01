Miércoles, 26 de enero de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA CRISIS Rusia espera la respuesta de Occidente, pero no afloja la presión Moscú (EFE).- Rusia sigue pendiente de la respuesta por escrito que Washington y la Alianza Atlántica deben entregarle esta semana sobre las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la OTAN, pero no afloja la presión y rechaza cualquier desescalada en Ucrania. En una nueva exhibición de músculo militar, Moscú informó este martes de ejercicios aéreos de envergadura en la península de Crimea, anexionada en 2014, y dos regiones próximas a Ucrania, la de Rostov y Krasnodar. UCRANIA CRISIS Ucrania refuerza su defensa con ayuda militar occidental para contener a Rusia Kiev (EFE).- El Ejército ucraniano, ante un eventual ataque de Rusia, espera reforzar más su defensa con las armas que le han enviado EE. UU. y el Reino Unido y las que han autorizado Lituania, Letonia y Estonia. Este lmartes llegó a Kiev un nuevo avión con asistencia militar estadounidense para las Fuerzas Armadas de Ucrania, que aterrizó en el aeropuerto capitalino de Boríspol, según pudo constatar Efe. Se trata del tercer avión con armamento estadounidense que llega a Ucrania en los últimos días. Durante el fin de semana Washington ya entregó a Kiev más de 170 toneladas de armas. UCRANIA CRISIS UE Borrell alerta de que vivimos "el momento más peligroso” tras la Guerra Fría Bruselas (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió este martes de que Europa está viviendo “el momento más peligroso” desde el fin de la Guerra Fría, principalmente a causa de la tensión entre Ucrania y Rusia. “Sí, Europa está en peligro”, reconoció Borrell durante una conferencia sobre la situación de seguridad organizada por el Servicio Europeo de Acción Exterior, como ya alertó hace unos meses al presentar su propuesta para que la UE sea más autónoma a nivel de defensa, conocida como “Brújula Estratégica”. UCRANIA CRISIS Biden "no tiene intención" de desplegar fuerzas de EE. UU. o la OTAN en Ucrania Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que no tiene "intención" de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero avisó de "serias consecuencias económicas" para Rusia si lleva a cabo una incursión en territorio ucraniano. "No tenemos intención de desplegar a fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania", dijo Biden al ser preguntado por la prensa. El mandatario insistió en que Washington y sus aliados están preparados para imponer sanciones sobre Rusia y, además, dijo que está preparado para sancionar directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, algo que sus antecesores han evitado. UCRANIA CRISIS EE. UU. asegura que coordina la carta a Moscú con aliados y "no habrá sorpresas" Washington (EFE).- El Departamento de Estado de EE. UU. afirmó este martes que "no habrá sorpresas" en la respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Kiev y los socios europeos. Así lo señaló en una rueda de prensa el portavoz de la cartera de Exteriores, Ned Price, quien habló del contenido de la misiva que Washington enviará a Moscú esta semana, en medio de la tensión ante una posible invasión rusa de Ucrania. El funcionario remarcó que Washington ha "consultado de manera extensa" con sus aliados y socios la respuesta a Rusia. FMI PERSPECTIVAS EE. UU. y China lastrarán la recuperación global en 2022, según el FMI Washington (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó este martes del 4,9 % al 4,4 % la previsión de crecimiento mundial para 2022, medio punto menos, fundamentalmente por la caída de las expectativas para las dos mayores economías del mundo: Estados Unidos y China. Además de la prevalencia de la variante del coronavirus ómicron, que el FMI vaticinó que tendrá un fuerte impacto económico durante el primer trimestre del año, el organismo financiero también citó la elevada inflación en EE. UU. y la crisis del mercado de la vivienda en China. R.UNIDO GOBIERNO El Gobierno británico espera el informe sobre el escándalo de las fiestas Londres (EFE).- El Gobierno británico espera este miércoles recibir el informe sobre el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, que puede ser determinante para el futuro político del primer ministro, Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Truss, indicó hoy a los medios que el 10 de Downing Street, la residencia y despacho oficial de Johnson, aún no ha recibido el documento, a cargo de la funcionaria Sue Gray, pero la cadena pública BBC señala que será divulgado este mismo miércoles, posiblemente por la tarde. "Es un informe independiente, es Sue Gray la que debe decidir cuándo envía el informe, cuando complete su trabajo. No conocemos su contenido", agregó Truss, que dijo apoya totalmente a Johnson. PAPELES PANAMÁ Un tribunal panameño llama a juicio a 32 personas por el caso papeles de Panamá Ciudad de Panamá (EFE).- Un tribunal panameño resolvió este martes llamar a juicio a 32 personas acusadas por blanqueo de capitales dentro del caso de los "papeles de Panamá", informó el Órgano Judicial (OJ). Además, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales declaró la extinción de la acción penal a favor de tres imputados, y dictó sobreseimiento provisional a otros ocho procesados, sin identificar a nadie. EEUU CHAPO El tribunal de apelaciones estadounidense confirma la cadena perpetua al "Chapo" Guzmán Nueva York (EFE).- Un tribunal de apelaciones de EE. UU. confirmó este martes la condena a cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán. El tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito, en Nueva York, desestimó los argumentos de la defensa, que entre otras cosas decía que los miembros del jurado habían incumplido con las normas al seguir el caso en los medios. Guzmán fue declarado culpable en febrero de 2019 de diez delitos de narcotráfico tras un juicio que duró casi cuatro meses y sentenciado a cadena perpetua. ========== CORONAVIRUS ========== ÓMICRON La variante ómicron ya concentra un 90 % de los casos globales analizados Ginebra (EFE).- Los casos de COVID-19 asociados a la variante ómicron, más contagiosa que las anteriores cepas del coronavirus, son ya un 90 % de los analizados en los laboratorios de todo el mundo, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su informe epidemiológico global, el organismo con sede en Ginebra indicó que de los 372.000 especímenes analizados por la red global de laboratorios GISAID en los últimos 30 días se detectó la variante ómicron en 332.000 (89,1 %). La variante delta, que fue la cepa dominante en buena parte del año 2021, se confirmó en sólo un 10,7 % de los casos, y los porcentajes de otras cepas fueron casi despreciables. EEUU Biden retira su mandato de vacunación para empresas tras revés en el Supremo Washington (EFE).- El Gobierno estadounidense retiró este martes su requisito de que los empleados de todas las compañías del país que tengan 100 trabajadores o más se vacunen o presenten semanalmente resultados negativos de tests de covid-19, después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de la medida. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional del Departamento de Trabajo estadounidense (OSHA, por sus siglas en inglés) confirmó en un documento publicado en el Registro Federal del país que ha retirado la norma que había elaborado al respecto, y que iba a entrar en vigor en febrero. BRASIL Brasil registra 487 muertes por covid-19, la cifra más alta desde noviembre Sao Paulo (EFE).- Brasil registró este martes 487 muertes por covid-19, la cifra más alta de fallecidos desde noviembre pasado, y 183.722 casos de la enfermedad, lo que supone la segunda peor marca de contagios desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años. El país suramericano no notificaba tantos decesos vinculados al coronavirus desde el pasado 13 de noviembre, cuando alcanzó los 731, según los datos del Ministerio de Salud. Las 487 muertes reportadas en las últimas horas están aún muy lejos de las 4.249 del 8 de abril de 2021, máximo histórico desde el inicio de la pandemia, pero marcan una tendencia al alza preocupante en el país. ------------ CUBA JUICIOS La Fiscalía cubana señala 790 acusados, de ellos 55 menores, por protestas del 11J La Habana (EFE).- La Fiscalía General de Cuba anunció este martes que los procesos por las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado suman 790 acusados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones del orden", y entre ellos se incluyen 55 menores de edad. La comunicación, algo no habitual, tuvo lugar sin anuncio previo y fue difundida de forma simultánea por los principales medios oficiales, tras varias semanas de informaciones en medios internacionales sobre estos casos con datos de ONG y disidentes. La fiscalía aseguró que en estos casos ha verificado "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso", pese a las "manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos". P.RICO ESPAÑA Felipe VI insta a "renovar" lazos con Puerto Rico y mirar "juntos al futuro" San Juan (EFE).- El rey Felipe VI instó este martes a "renovar" los lazos históricos que unen a España y Puerto Rico y a mirar "juntos al futuro, orgullosos del empuje de la comunidad hispana en Estados Unidos", país del que la isla es un Estado Libre Asociado. El monarca pronunció sus primeras palabras de la visita tras mantener un encuentro con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien invitó a Felipe VI a la isla con motivo de la celebración de los cinco siglos de la fundación de la ciudad por los españoles. MÉXICO PRENSA El Gobierno mexicano envía investigadores a Tijuana por el asesinato de dos periodistas Ciudad de México (EFE).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó este martes de que por "instrucción presidencial" envió un equipo especializado a la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, para apoyar en las investigaciones en torno al asesinato de dos periodistas registrados la semana pasada. En un comunicado, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, "a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, asesinados el 17 y el 23 de enero, respectivamente. EFE int/jac