México visita a Jamaica obligado al triunfo para no descender en la tabla

Redacción Deportes, 26 ene (EFE).- La selección mexicana enfrentará este jueves a Jamaica en un partido de alto grado de dificultad, que está obligado a ganar para no complicar su pase directo al Mundial de Catar 2022. Los mexicanos vienen de perder de visita en Estados Unidos y Canadá, con lo cual bajaron al tercer lugar de la clasificación, con los mismos puntos de Panamá, cuarto lugar. México no contará con sus dos principales figuras de ataque, Hirving Lozano, del Napoli de Italia, suspendido, y Raúl Jiménez, del Wolverhampton de la Liga Premier Inglesa, lesionado. El seleccionador Gerardo "Tata" Martino se verá obligado a hacer cambios en la alineación y a diseñar un esquema ofensivo a pesar de las bajas porque de no ganar, saldrá de la zona de clasificación directa a Catar, si Panamá se impone a Costa Rica. Para los mexicanos, que han accedido a octavos de finales en los siete Mundiales anteriores, será decisivo el duelo de este jueves, el del sábado ante Costa Rica y el del domingo contra Panamá, ambos en el Estadio Azteca. Este jueves el equipo de Martino enfrentará a un contrario que llega inspirado luego de igualar con el poderoso Estados Unidos; antes había vencido a Honduras y empatado con El Salvador, en ambos casos como visitante, lo cual mantiene al equipo vivo en la eliminatoria. En un duelo en el que Paul Hall debutará en un partido oficial como seleccionador, Jamaica apostará a su juego basado en la velocidad, que funcionará a partir de un buen planteamiento en la defensa, liderada por Ethan Pinnock. Hall no contará con Leon Bailey, delantero del Aston Villa de Inglaterra, quien está lesionado pero tendrá opciones de ataque con una ofensiva encabezada por Daniel Johnson y Michail Antonio, del West Ham de la Liga Premier. En la reanudación de las eliminatorias, el líder Canadá, con 16 puntos, visitará a Honduras, último lugar con tres unidades, el sublíder Estados Unidos (15) recibirá a El Salvador (6) y Costa Rica (9) a Panamá (14). -Alineaciones probables: Jamaica: Andre Blake; Ethan Pinnock, Damion Lowe, Kemar Lawrence, Lamar Walker; Liam Moore, Kevin Stewart, Devon Williams, Bobby Reid; Daniel Johnson, Michail Antonio. Seleccionador: Paul Hall. México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Johan Vásquez, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Andrés Guardado, Héctor Herrera, Luis Romo, Orbelín Pineda; Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona. Seleccionador: Gerardo Martino. Árbitro: Ismael Cornejo, de El Salvador. Estadio: Independence Park, Kingston. Hora: 19:00 (00:00 GMT).