Medias Blancas anuncian acuerdo con cubano Oscar Colás

CHICAGO (AP) — Los Medias Blancas de Chicago añadieron otro nombre a su larga lista de peloteros cubanos que han integrado sus filas en la historia, al llegar a un acuerdo el martes con el jardinero Oscar Colás.

Considerado uno de los principales agentes libres internacionales, Colás recibió un bono de 2,7 millones de dólares por firmar. El equipo anunció también que llegó a un acuerdo con el jardinero Erick Hernández, que incluyó un bono por un millón.

Colás, de 23 años, es originario de Santiago de Cuba. Batea y lanza como zurdo y tiene un promedio de bateo de .282 con 18 jonrones y 116 carreras producidas en 187 juegos en su carera dentro de ligas internacionales.

También trabajó como pitcher, pero Marco Paddy, un directivo de operaciones internacionales de Medias Blancas dijo que se concentrará en desarrollarlo como jardinero.

“Quiere ser un jugador de posición y siente que tiene una mejor oportunidad de alcanzar el éxito en esas condiciones”, dijo Paddy. “Y sentimos que su desarrollo como pitcher tomará más tiempo que como jugador de posición.

“Así que, para ese tipo de jugador, con ese tipo de poder, habilidad dentro del campo, obviamente estamos buscando un muchacho que tenga la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas más rápido”.

Los Medias Blancas han tenido un largo historial de éxito con jugadores originaros de Cuba, el cual incluye a Minnie Miñoso, quien fue elegido al Salón de la Fama en diciembre y se extiende hasta la plantilla actual con el primera base José Abreu, el jardinero central Luis Robert, el catcher Yasmani Grandal y el tercera base Yoán Moncada. El equipo también cuenta con Yoelqui Céspedes, Norge Vera y Yolbert Sánchez en las ligas menores.

Colás dijo que habló con Robert, Céspedes y Sánchez antes de tomar la decisión final.

“Lo que me dijeron es que esta es una muy buena organización, que están emocionados de tenerme”, dijo Colás. “Y me dijeron que sólo desean que me una y juegue duro como lo hacen aquí”.