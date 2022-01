Líder comunista luso se incorpora a la campaña abierto a posibles pactos

Lisboa, 26 ene (EFE).- El secretario general del Partido Comunista Portugués (PCP), Jerónimo de Sousa, se incorporó este miércoles a la recta final de la campaña electoral, tras recuperarse de una operación, y mostró su predisposición a futuros pactos "siempre que se mejoren las condiciones del pueblo". Tras el rechazo a los Presupuestos, Portugal celebrará elecciones legislativas anticipadas el próximo domingo y todo apunta, según los sondeos, que no habrá ninguna mayoría absoluta, por lo que el líder comunista consideró que la convergencia de los pactos "no es un bien ni un mal en sí mismo" y permite encontrar soluciones a los problemas. Además, destacó que su partido estuvo y estará presente en los acuerdos, siempre que no se hagan de forma "torcida". "El PCP demostró estar siempre disponible para todo aquel que avance en mayoría las condiciones del pueblo. Para las mayorías para el país, el PCP, la CDU, estarán en esa batalla, pero no se hará una convergencia torcida y, encima, sin contenido ni objetivos", dijo. Tras los sondeos de los últimos días, donde los conservadores del PSD se acercan en intención de voto al Partido Socialista, el primer ministro luso y candidato del PS, António Costa, se ha mostrado dispuesto a pactar con la izquierda, como ya ocurrió en 2015, cuando obtuvo el apoyo del Bloque Izquierda (BE) y del PCP para gobernar, a pesar de que el PSD fue el más votado. Tras las elecciones de 2019, donde el PS obtuvo mayoría simple, Costa decidió prescindir de ese acuerdo por escrito y negociar medida a medida, hasta que el pasado 27 de octubre fue rechazado el Presupuesto por el Parlamento.EFE bbo/cgg/alf