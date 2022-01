Lavrov dice que Rusia reduce la parte en dólares de sus reservas

Moscú, 26 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó hoy que el país está reduciendo considerablemente la parte en dólares de sus reservas en divisas debido a que Estados Unidos mismo socava la confianza en su moneda. "Procuramos reducir la dependencia del dólar, y en ello nos ayudan activamente los estadounidenses, que hacen casi todo lo posible por minar la confianza en esta moneda", dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia en la Duma del Estado, la cámara baja del Parlamento. Según Lavrov, EEUU ha convertido el dólar en una "divisa de riesgo para transacciones internacionales no solo con la Federación de Rusia, sino también con otros países". "Vean cómo exigen poner a fin a la cooperación (con Rusia) en el ámbito técnico-militar a nuestros socios, como la India, Egipto, Turquía, países que no son pequeños", dijo el ministro. Por ello, agregó, Rusia estimula el paso a las operaciones en divisas nacionales, lo que "comienza a suscitar en Occidente debates cargados de preocupación entre economistas y politólogos". "Disminuimos considerablemente nuestras reservas en dólares", insistió Lavrov, que recalcó que se trata de un "proceso que no pasa desapercibido". Según el titular de Exteriores, los operadores rusos solucionan más fácilmente los problemas relativos a las transferencias de dinero. "El Banco Central desarrolló un sistema de comunicaciones financieras, y este funciona", agregó. La prohibición de operar con dólares y la desconexión de Rusia del sistema de datos bancarios SWIFT se barajan como posibles sanciones occidentales a Moscú, en caso de un ataque ruso a Ucrania.