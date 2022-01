Las últimas fotos de Lady Gaga que están arrasando en Instagram

Lady Gaga (@ladygaga) ha causado furor en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Estos son losposteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.168.333 interacciones entre sus fans.

¿Quién es Lady Gaga?

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, es una cantante estadounidense que nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986.

Lady Gaga estudió en la escuela Convent of the Sacred Heart y asistió por un tiempo breve a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de Nueva York, hasta que abandonó sus estudios para enfocarse en su carrera musical.

Fue así como Lady Gaga irrumpió en la escena del rock en el Lower East Side de Manhattan y firmó un contrato con Streamline Records hacia fines de 2007.

Lady Gaga adquirió fama en el mundo de la música tras el lanzamiento de su álbum debut, The Fame, publicado en 2008, que incluye los sencillos «Just Dance», «Poker Face», «LoveGame» y «Paparazzi».

El disco tuvo mucho éxito, incluso, alcanzó el primer lugar en numerosas listas de éxitos y recibió buenas críticas.

Su siguiente álbum, Born This Way, lanzado en 2011, también logró al primer lugar de varias listas de ventas. El disco destaca por sencillos como «Born This Way», «Judas», «The Edge of Glory» y «Yoü and I».

Posteriormente, Lady Gafa lanzó su tercer álbum, Artpop, de 2013, que se convirtió en su segundo álbum número uno en Estados Unidos.

El siguiente disco fue Cheek to Cheek, publicado en 2014, un álbum de jazz en colaboración con Tony Bennett que se convirtió en su tercer álbum número uno en Estados Unidos.

Por su exitosa carrera musical, Lady Gaga se ha hecho de más de 700 nominaciones y 300 premios, entre los que destacan los Emmy, los Golden Globe, los Grammy y distintas ediciones de premios de Billboard y MTV.

En 2018, Lady Gaga debutó en el cine en la película A Star Is Born, la cual fue un éxito en crítica y taquilla y le valió dos nominaciones al Óscar, los Globos de Oro, los Premios del Sindicato de Actores y los BAFTA .

En 2021, Lady Gaga hizo su segundo protagónico en la pantalla grande con la película

Lady Gaga no ha estado fuera de la televisión, Luego de culminar la promoción de Cheek to Cheek, hizo su debut en la televisión protagonizando la quinta temporada de la serie American Horror Story.

Lady Gaga también ha tenido participaciones en series importantes como Los Soprano, Gossip Girl, Los Simpson y RuPaul's Drag Race.