Las últimas fotos de Eiza González que están arrasando en su cuenta de Instagram

Eiza González (@eizagonzalez) revolucionó su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Losposts de historias y fotografías, lograron más de interacciones entre sus seguidores.

Las fotografías más relevantes son:





Hola @voguemexico feliz de compartir una de cuatro portadas que creamos! Gracias por este día tan espectacular que linda manera de empezar la semana de mi cumple ❤️ So happy to share one out of 4 covers we created! What a way to kick off my bday week! Thank you so much Vogue for such a wonderful shoot❤️ Fotografía: @alique_studio Realización: @valecollado Peinado: @ward_s_official Maquillaje: @fulviafarolfi Manicura: @makinaill Asistentes de moda: @juanzenonstyle y @praymoses.studio Asistentes de fotografía: Ross Zavoyna, Brandon Jones y Nick Thomsen Digitalización: Kevin Lavallade Producción en set: Veronica Sharon Director de entretenimiento: @sergiokletnoy

¿Quién es Eiza González?

Eiza González Reyna nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México y es hija de la exmodelo mexicana Glenda Reyna y de Carlos González, quien murió en un accidente vial cuando ella tenía solo 12 años.

A los 14 años fue aceptada en la escuela de actuación de Televisa, el Centro de Educación Artística, en Ciudad de México, donde completó dos años de un curso de tres años antes de que fuese seleccionada como protagonista de la telenovela juvenil Lola, érase una vez. La telenovela comenzó a filmarse en 2006 y se estrenó el 26 de febrero de 2007 en México.​ Posteriormente se estrenó en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

En enero de 2010, Eiza fue elegida como protagonista de la serie de televisión Sueña conmigo, interpretando el doble rol de Clara Molina y Roxy Pop.​ Dos años después, Eiza fue confirmada como la protagonista juvenil de la telenovela Amores verdaderos, una adaptación de la telenovela de TV Azteca Amor en custodia.

En marzo de 2013, González hizo su debut en la pantalla grande con el filme mexicano Casi treinta y ese mismo año fue anunciada como parte del reparto principal de la serie de televisión From Dusk till Dawn: The Series, en la cual interpretó a Santanico Pandemonium, papel que fue interpretado por Salma Hayek en 1996 en la película del mismo nombre.

En 2017, fue seleccionada para protagonizar la película Baby Driver, actuando junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James,​ en el personaje de Darling.

En el 2021, González estrenó la película de Netflix Descuida, yo te cuido.

La actriz también se ha ganado fama en Hollywood a últimas fechas por sus papeles de Nyssiana en la película de acción cyberpunk Alita: Battle Angel (2019), Madam M en Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw (2019), Fran en el thriller de comedia Descuida, yo te cuido (2020) y Maia Simmons en la película Godzilla vs. Kong (2021).

En el ámbito musical, González obtuvo certificado de platino en México tras vender más de 100 mil copias con la banda sonora de Lola, érase una vez. El disco logró posicionarse en la posición número dos dentro de los México Albums Top 100 y en la posición tres dentro del Latin Pop Albums de los Billboard.

En 2009, González lanzó su primer álbum musical en solitario, Contracorriente, con el que logró estar en las primeras posiciones de los México Top 100 Albums, Argentina Top 40 Albums y los Latin Pop Albums. El único sencillo del álbum, Mi destino soy yo, se lanzó el 20 de octubre de 2009 en México.

En junio de 2011, González comenzó a trabajar en su segundo y último álbum de estudio, Te acordarás de mí, donde participó como compositora. El álbum incluye una variada fusión de sonidos pop, pop latino, dance-pop, electro-pop y hula, con influencias folclóricas originarias de México como el mariachi.

Eiza González, quien también ha estado envuelta en polémicas sobre cirugías estéticas, también ha sido la envidia de muchas personas por sus parejas sentimentales, entre quienes figuran el empresario Pepe Díaz, Liam Hemsworth, DJ Cotrona, Calvin Harris, Josh Duhamel, Luke Bracey, Timothée Chalamet y Paul Rabil.