Las fotos imperdibles que publicó Javier Chicharito Hernández en Instagram

¿Quién es Javier Chicharito Hernández ?

Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como “Chicharito”, es un futbolista mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1988. Desempeñado como delantero, actualmente juega en Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Considerado el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana con 52 goles, su actuación en la Copa Oro de 2011 lo llevó a ser nombrado el mejor jugador y ganador de la Bota de Oro tras anotar siete goles en seis partidos, lo que dio paso a que México ganara el torneo.

​A nivel de clubes, su mejor actuación se dio cuando jugó en el Manchester United en la temporada 2010-2011, en donde fue campeón de la Premier League y la Community Shield, siendo uno de los goleadores del equipo y superando a grandes figuras como Wayne Rooney y Michael Owen. En esa época también fue nombrado Jugador del año Sir Matt Busby. ​ En la misma temporada llegó a la final de la Champions League, pero cayeron ante el Barcelona.

“Chicharito” inició como futbolista cuando se unió a las categorías inferiores del club mexicano las Chivas del Guadalajara a los nueve años de edad. El futbolista debutó el 9 de septiembre de 2006 en el primer equipo cuando consiguió la victoria ante el Necaxa 4-0, siendo él el autor del cuarto gol al minuto 83.

No fue sino hasta el Torneo Apertura 2009 cuando Javier Hernández comenzó a sobresalir en su equipo, terminando como el tercer máximo goleador del torneo, al haber anotado 11 goles en 17 partidos, convirtiéndose en un jugador titular del Guadalajara. Al año siguiente también se coronó como el máximo goleador de la escuadra.

Por su desempeño, el tapatío llamó la atención de varios clubes europeos, pero finalmente firmó con el Manchester United de Inglaterra, al que se unió el 1 de julio del 2010, que además permitió jugar un amistoso entre los ingleses y las Chivas. ‘Chicharito’ partió oficialmente a su nuevo equipo el 30 de julio de 2010.

Luego de un largo camino por el cuadro inglés, el deportista fue cedido durante una temporada al Real Madrid en el 2014. Con la escuadra merengue ganó la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Marruecos. En dicha época terminó como el quinto goleador del equipo.

Posteriormente, el 31 de agosto de 2015 llegó al Bayer 04 Leverkusen en un contrato por cuatro años; del 2017 al 2019 regresó al futbol inglés tras unirse al West Ham United; luego pasó al Sevilla, donde fue comprado por ocho millones de euros, convirtiéndosde en el tercer futbolista mexicano en el cub tras la llegada de Miguel Layún y Gerardo Torrado. El 21 de enero de 2020 se anunció su fichaje por Los Angeles Galaxy, por 12 millones de euros.

En el 2010 la IFFHS nombró a Javier el tercer mejor goleador del mundo; solo detrás de David Villa y Samuel Eto'o; también fue inspiración de una melodía, la canción que lleva el nombre de Chico Is The Man y fue creada por el grupo The World Red Army, quienes crearon el cántico del Manchester United, Glory Glory Man United. El 26 de mayo de 2012 fue nombrado embajador de buena voluntad en México de Unicef.

En lo personal, es hijo de Javier ‘Chícharo’ Hernández, futbolista que fue figura de Tecos de la UAG y que disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1986. También es el nieto de Tomás Balcázar, leyenda del Guadalajara y que disputó la Copa Mundial de Fútbol de 1954. Desde marzo de 2019 se encuentra casado con la modelo australiana Sarah Kohan, con quien tiene dos hijos, un niño llamado Noah y una niña llamada Nala.