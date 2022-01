Las fotos imperdibles de Nath Campos que están arrasando en Instagram

Nath Campos (@nathcampost) causó un gran éxito en su cuenta de Instagram por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Estos son losposts de historias y fotografías, provocaron más de interacciones entre sus aficionados.

Nathalia Campos Trigos nació el 1 de febrero de 1995 en la Ciudad de México. Es hija del músico y compositor Kiko Campos y hermana de la cantante Gloria Aura.

Estudio en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. En 2019, ganó un Kid´s Choice Award México al YouTuber Musical Favorito. Un año después participó de la segunda temporada del programa de televisión ¿Quién es la máscara? y fue nominada por E! People's Choice Awards 2020 en la categoría de Influencer Latino del año.

La joven vivió uno de los momentos más polémicos de su carrera en enero de 2021 cuando denunció por violación al también youtuber Ricardo Gonzálex, conocido como Rix, a través de su canal de YouTube, en un video que en pocos días rebasó los 12 millones de reproducciones.

En el video señaló que Rix abusó de ella luego de haber salido con un grupo de amigos: "Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme".

De acuerdo con su testimonio, una vez que se terminó la actividad con sus amigos, el también youtuber y otro compañero la llevaron a su casa y se ofrecieron a subirla hasta su departamento, ya que no podía caminar bien, “estaba en un estado bastante pesado”.

Una de las cosas que recuerda, según sus palabras, es que Rix estaba sobre ella, "no podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, dijo en una parte de los 47 minutos que dura el video en el que también relató el calvario que fue seguir trabajando juntos a Rix en distintos proyectos luego de haber sido víctima de la agresión.

Como en ese momento ambos pertenecían a la misma agencia de representación artística, decidió contar a los ejecutivos lo que había sucedido, pero sólo obtuvo la promesa de que investigaría, pero sin un compromiso de solucionar el caso, "estuve en situaciones en las que me tocaba elegir a mí si trabajar o no trabajar porque Rix estaba involucrado -en los proyectos-".

Su denuncia pública provocó un terremoto en el mundo de los influencers por el lenguaje y el usos de chistes en sus plataformas sobre la violencia contra las mujeres, además de la defensa que muchos youtubers hombres hicieron de Rix.