La variante ómicron ya circula en Nicaragua, según la OPS

Managua, 26 ene (EFE).- La variante ómicron del coronavirus SARS-CoV2, causante de la covid-19, descubierta a principios de noviembre, ya está circulando en Nicaragua, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Nicaragua confirmó la circulación de la variante ómicron, y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2, corresponden a esa variante y en menor medida a la variante delta", dijo el director de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de Desastre de la OPS, Ciro Ugarte, en una conferencia de prensa telemática. El Gobierno de Nicaragua, uno de los últimos en reconocer la presencia del SARS-CoV-2, hasta ahora no ha informado públicamente de la presencia de ninguna de las variantes de preocupación, pero, según la OPS, el país centroamericano ya se ha visto afectado por alfa, beta, delta y gamma. Ugarte afirmó que fueron las mismas autoridades nicaragüenses las que informaron de la presencia del ómicron en el país, a través del Reglamento Sanitario Internacional, que tiene entre sus objetivos evitar la dispersión de las enfermedades. En Nicaragua el ómicron afecta principalmente "al sexo femenino y los grupos de edad más afectados son de 30 a 50 años, seguidos de los mayores de 50", indicó Ugarte, citando los datos facilitados por el Gobierno nicaragüense a la OPS. "Es muy importante que la población esté consciente de que es muy difícil que una variante de este tipo está concentrada solo en un lugar, y que por lo tanto es imprescindible mantener las medidas de protección, en particular el uso adecuado permanente de mascarillas en ambiente públicos, mantener la distancia física, evitar aglomeraciones", sugirió. Desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua, en marzo de 2020, ha dejado 221 muertos y 17.670 casos confirmados, según datos oficiales. Las cifras contrastan con las del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia, que reporta 5.970 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 31.392 casos sospechosos. Hasta ahora el Gobierno no ha aplicado restricciones para detener la propagación de la pandemia en Nicaragua, lo que le ha valido críticas de múltiples sectores y ha despertado preocupación en la OPS y en la Organización Mundial de la Salud (OMS).