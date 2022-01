La fiscal de Nueva York pide que se desestime la demanda de Trump contra ella

Nueva York, 26 ene (EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina investiga al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su empresa, solicitó este miércoles oficialmente que se desestime la demanda que el antiguo mandatario presentó contra ella en un tribunal federal neoyorquino el pasado diciembre. "La fiscal general de Nueva York, Letitia James, tomó medidas hoy para detener los esfuerzos infundados de Donald Trump de frustrar la investigación legal y justificada en curso sobre sus transacciones financieras y las de la Organización Trump", escribió la oficina de la fiscal en un comunicado. La demanda del expresidente busca limitar o detener la investigación abierta contra él y su negocio, y pretende vetar la participación de James en cualquier acción civil o penal contra Trump o su compañía. "En lugar de seguir desperdiciando su tiempo y los recursos de los contribuyentes en una larga y continua caza de brujas contra el Partido Republicano y contra mí, debería centrar su atención en ayudar a resucitar el que alguna vez fue el gran estado de Nueva York", escribió el pasado 20 de diciembre Trump, que sistemáticamente califica toda acción legal contra él como parte de una supuesta "caza de brujas". En su solicitud para que la demanda del magnate sea desestimada, James argumenta que debe ser rechazada "tanto por motivos procesales como sustantivos". "Esta demanda no es más que un ataque sin fundamento por parte de Donald Trump para detener nuestra investigación legal y legítima sobre sus tratos financieros y los de la Organización Trump", aseguró James, citada en el comunicado. La fiscal asegura que en los tres años que la investigación contra Trump y su organización llevan en marcha, la defensa del expresidente no había actuado contra la base legal del proceso hasta que el magnate fue convocado por los fiscales. "Las demandas frívolas no nos disuadirán y continuaremos siguiendo los hechos de este caso porque nadie está por encima de la ley", subrayó James. La oficina de la fiscal mantiene abierta una investigación contra Trump y su empresa "Trump Organization" por considerar que el expresidente infló el valor de sus propiedades para garantizar la obtención de financiación.