Kylie Jenner y las últimas fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

The Valentine Collection coming Feb.3rd 🍒 watch the reveal right now on my stories @kyliecosmetics





The Valentine Collection 🍒 launching February 3rd on KylieCosmetics.com ♥️

Kylie Kristen Jenner, mejor conocida como Kylie Jenner, es una modelo, empresaria y socialité estadounidense que nació el 10 de agosto de 1997 en Los Ángeles, California.

Kylie Kristen es la sexta hija de la ex atleta y medallista olímpica, Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

La vida pública de Kylie Jenner empezó desde los 10 años, cuando apareció en el programa de televisión Keeping Up with the Kardashians, protagonizado por el llamado clan de las Kardashians.

La fama de Kylie Jenner provocó que protagonizara su propia serie llamada Life of Kylie.

Kylie Jenner es todo un referente en moda y estilo, tiene su marca de ropa junto con su hermana Kendall llamada Kendall & Kylie.

Esta marca de ropa se vio envuelta en un escándalo luego que lanzaron la línea Rock vs Rap, una serie de playeras con imágenes de varios artistas de Rock con las imágenes de las hermanas Jenner sobrepuestas, lo que causó la molestía de los artistas de Rock, sus familiares y representantes. La marca tuvo que limitar la venta de las prendas.

De igual forma, cuenta con su propia empresa de maquillaje llamada Kylie Lip Kits que cambió su nombre a Kylie Cosmetics.

Entre los negocios de Kylie Jenner además hay una empresa dedicada al cuidado de la piel con el nombre de Kylie Skin.

En 2014 y 2015, la revista Time incluyó a Kylie en su lista de las adolescentes más influyentes del mundo.

En 2019, Kylie Jenner fue considerada como, ganando miles de dólares por cada publicación.

Ese mismo año, la revista Forbes la escogió como la la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad con un patrimonio de alrededor de los 900 millones​ de dólares.

El gusto no le duró mucho, pues la revista eliminó a Kylie Jenner de la lista de multimillonarios por inflar el valor de su negocio de cosméticos.

Kylie Jenner, como la mayoría de su familia, no ha estado lejos de los escándalos, pues tras la errata de Forbes, sus empresas fueron señaladas de mantener pésimas condiciones laborales para sus trabajadores.

En contraste, Kylie Jenner ha utilizado su influencia en redes sociales y parte de su fortuna para donar millones de dólares a distintas fundaciones.

En cuanto a su vida amorosa, Kylie Jenner mantiene una relación con el músico Travis Scott, con el que tiene dos hijos. Pese a las especulaciones que ha surgido ha su alrededor y los señalamientos de infidelidades del rapero, la pareja se mantiene unida.