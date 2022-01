Redacción Deportes (EE.UU.), 25 ene (EFE).- Willy Hernangómez jugó este martes su mejor encuentro desde que llegó a la NBA (29 puntos y 10 rebotes) y lo hizo además tras tres semanas en las que no tuvo minutos con los New Orleans Pelicans, una situación que, desde el orgullo por lo logrado hoy, abordó con sinceridad tras el partido. "Voy a ser honesto, chicos", dijo a los periodistas en la rueda de prensa tras caer ante los Philadelphia 76ers (117-107) "A veces es realmente duro. Trabajas extremadamente duro en los entrenamientos antes de los partidos, intentas no perder nada... Estaba jugando realmente bien, sentía que estaba jugando mi mejor baloncesto (antes de salir de la rotación). Así que durante estas tres semanas he intentando seguir empujándome a mí mismo, seguir listo, seguir mejorando cada día", apuntó. "Como jugador, siempre quieres estar listo para tu equipo, para tu familia, para tus amigos. Yo solo intento trabajar duro y, al mismo tiempo, cuando se me da una oportunidad, quiero poner al entrenador en la posición de ver qué va a hacer en el siguiente partido. Solo quiero estar preparado y ayudar al equipo", añadió. Los 29 puntos que logró Hernangómez esta noche superaron los 24 puntos que había conseguido en dos ocasiones en 2017 cuando jugaba con los New York Knicks y que hasta ahora suponían su tope en la NBA. Al descanso ya llevaba 21 puntos, que es la anotación más alta que ha conseguido en una parte en la NBA. Como titular por la ausencia de Jonas Valanciunas por descanso y con 30 minutos en la cancha, Hernangómez brilló en la puntería (11 de 15 en tiros de campo, 6 de 7 desde la línea de personal) y 5 de sus 10 rebotes fueron en ataque. El español casi no había tenido oportunidades con los Pelicans en lo que va de mes ya que, tras el regreso de Valanciunas, solo había jugado el 1 de enero contra los Milwaukee Bucks y el 3 de enero ante los Utah Jazz. DUELO CONTRA EMBIID Las estadísticas de Hernangómez tienen aún más mérito si se tiene en cuenta que durante toda la noche se emparejó con Embiid, uno de los pívots más dominantes de la NBA y que ahora atraviesa además un excepcional estado de forma. Embiid logró 42 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias, y acabó el partido en un largo abrazo con Hernangómez tras una fantástica batalla entre pívots. "Como jugador, siempre quieres desafiarte a ti mismo porque quieres jugar contra los mejores cada noche. Ayer estuve viendo muchos vídeos de Embiid. Siempre me gusta jugar contra él. Es uno de los mejores cincos de la liga, si no el mejor, junto a Nikola Jokic", comentó el español. "Hoy intenté ser agresivo, hacerle trabajar desde mi defensa, y también atacarle a él. Intenté hacer lo mejor posible. Honestamente, estoy agotado y aun así él ha llegado a 40 puntos...", agregó con una sonrisa Los Pelicans acudieron a Filadelfia con bajas muy importantes como las de Jonas Valanciunas, Brandon Ingram, Devonte' Graham o Josh Hart, pero plantaron cara a los poderosos Sixers hasta el último cuarto. En este sentido, Hernangómez dijo que tenían que estar "orgullosos" del esfuerzo de todo el conjunto ante los Sixers. "Luchamos muy duro. Obviamente, era un partido difícil para nosotros ya que habíamos jugado anoche. Pero creo que cada jugador de nuestro equipo que pisó la cancha dio lo mejor de sí mismo", apuntó. PIROPOS DE SU ENTRENADOR El entrenador de los Pelicans, Willie Green, tuvo palabras de mucho elogio para Hernangómez tras el encuentro y sobre su duelo con Embiid. "Es impresionante. Willy es uno de los pilares de nuestro equipo", indicó. "Dentro del vestuario, en los entrenamientos y cada vez que le llamamos para que entre en un partido, él da un paso adelante a lo grande. Estoy orgulloso de lo que hizo esta noche", cerró. EFE dvp/og