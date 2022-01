Guía para no perderse en el laberinto electoral portugués

Lisboa, 26 ene (EFE).- Unos 10,8 millones de electores están llamados a las urnas el día 30 en unas legislativas anticipadas que, según las encuestas, forzarán a nuevos pactos de Gobierno y que sorprenden al país con picos de contagios sin precedentes y más de un millón de confinados por la pandemia. En juego, 230 escaños en el Parlamento, y en las encuestas, un casi empate técnico entre el candidato socialista y primer ministro, António Costa -que partía como favorito-, y el conservador del PSD Rui Rio. Clave será el voto de los indecisos y de los confinados. A continuación, algunas pistas para no perderse en el laberinto electoral portugués. DIVORCIO ENTRE LA IZQUIERDA Bautizada como "geringonça", la alianza entre socialistas, comunistas y Bloque de Izquierda (BE) que llevó a Costa al Gobierno en 2015, terminó en "divorcio" tras las elecciones de 2019 y el PS se lanzó a gobernar en minoría. En solitario, Costa no logró sacar adelante el Presupuesto de 2022, marco de millonarios fondos europeos para la recuperación, y se precipitó el adelanto electoral, una fórmula utilizada hasta ocho veces en la joven democracia lusa. ELECCIONES EN CIFRAS Más de 10,8 millones de electores están convocados a las urnas. Son portugueses de dentro y fuera del territorio nacional y extranjeros residentes con estatuto de igualdad política y mayores de 18 años. Elegirán a 230 diputados -116 dan mayoría absoluta- que a su vez decidirán quién puede formar Gobierno. Cinco son los distritos electorales decisivos: Lisboa, Oporto, Setúbal, Aveiro y Braga. Más de 300.000 electores se registraron en la modalidad de voto anticipado el pasado día 23 con una participación próxima al 90%. SOPA DE LETRAS ELECTORAL Hasta 21 fuerzas componen la sopa de letras de estas legislativas, aunque solo un puñado tiene posibilidades de llegar a la Asamblea. PS: Partido Socialista, candidato António Costa. En el poder desde 2015. 108 diputados. PSD: Partido Social Demócrata. Líder de la oposición. Candidato Rui Rio.79 diputados. PCP: Partido Comunista Portugués. Desde 2004 liderado por Jerónimo de Sousa, de 74 años. Se presenta en la coalición CDU con los Verdes. 12 diputados. BE: Bloco de Esquerda. Candidata Catarina Martins. 19 diputados. CDS-PP: Partido Popular. 5 escaños. PAN: Personas-Animales-Naturaleza. 3 diputados. Con un diputado cada uno, Chega, Livre e Iniciativa Liberal (IL). CANDIDATOS Sólo dos candidatos tienen posibilidades, según las encuestas, de formar Gobierno y llegar a ser primer ministro en el modelo republicano semi-presidencialista portugués: António Costa y Rui Rio. Llamativa, de acuerdo con las proyecciones, será la subida del ultraderechista André Ventura, que podría colocar a Chega como tercera fuerza política con un 6% de votos. COVID Y ABSTENCIÓN Las autoridades estiman que un millón de personas estarán confinadas en Portugal el 30 de enero por covid. Podrán romper el aislamiento para votar entre las 18.00 y las 19.00 horas, en la última franja horaria. Los expertos proyectan una abstención similar a las últimas citas electorales: 51,43% en las legislativas de 2019; 60,7% en las presidenciales de enero de 2021, y 46,3% en las municipales del pasado septiembre. Los indecisos tienen un papel fundamental y representan hasta un 30% de los electores, según recientes sondeos. INCERTIDUMBRE TRAS EL 30-E Se acabaron las mayorías absolutas en Portugal. Si las encuestas aciertan, el ganador está condenado a pactar. Costa apostó por la mayoría absoluta para el PS y termina abriendo la puerta a nuevos pactos con la izquierda. También en la derecha se apuran posibles alianzas por si las cuentas finalmente le cuadran a Rio. En el aire, una combinación difícil pero que ya probó la democracia lusa: PS-PSD, el "bloque central". PROGRAMAS Salario Mínimo: 705 euros. La izquierda pide subidas anuales del 10%. El PSD liga la mejora a pactos de concertación, inflación y productividad. Impuestos: La carga fiscal llegó al 34,8 % del PIB en 2020. El PSD promete reducir impuestos y bajar el IVA en restauración. Los socialistas apuestan por una carga más progresiva, beneficios para familias e incentivos a las empresas. Sanidad: La izquierda quiere reforzar el modelo público -que convive con un régimen de copago- y la derecha reclama protagonismo privado. Vivienda: La izquierda pide regular precios y ampliar la oferta de viviendas sociales. La derecha se inclina por los incentivos fiscales para compra y alquiler. TAP: Bruselas aprobó un rescate de 3.200 millones a cambio de un ajuste. Los socialistas defienden la operación, la derecha habla de privatizar y la izquierda rechaza el ajuste. ECONOMÍA Tras un desplome del 8,6 % en 2020, Portugal cerró 2021 con un crecimiento del 4,5% (estimado) y recuperación del empleo -el paro ronda el 6%-, pero preocupa la inflación, que en diciembre trepó al 2,8 %. El salario mínimo, uno de los más bajos de Europa, está en 705 euros y la pensión media ronda los 415 euros. DESAFÍOS El desafío inmediato es asegurar la gobernabilidad con un mapa político fragmentado y tras los desencuentros que llevaron al adelanto electoral. En medio de la peor ola de contagios que ha vivido Portugal, el próximo Ejecutivo tendrá que reforzar el sistema sanitario, reducir la brecha social e invertir en tejido productivo.EFE mar/pfm/vh (foto)