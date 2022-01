Griezmann apunta al Camp Nou

Madrid, 26 ene (EFE).- No hace tanto, en el inicio de la presente temporada hace apenas cinco meses, Antoine Griezmann era local en el Camp Nou defendiendo los colores del Barcelona. Ahora, con la camiseta del Atlético de Madrid, el delantero francés avanza en la recuperación de su lesión con el objetivo de estar listo para su reencuentro con el coliseo azulgrana, el domingo 6 de febrero. Una lesión muscular en el muslo derecho sufrida en el derbi del 12 de diciembre contra el Real Madrid, en la que recayó tras disputar media hora de juego en el duelo de la Copa del Rey contra el Rayo Majadahonda -en el que había marcado un gol para el 0-5 final-, le ha dejado fuera de siete de los últimos ocho duelos oficiales con la escuadra rojiblanca. Este miércoles, con once días por delante antes de la visita a la que en agosto todavía era su estadio, Griezmann volvió a ejercitarse con balón sobre el césped en la ciudad deportiva rojiblanca. De momento en solitario, pero con tiempo para reintegrarse al trabajo en grupo, esta semana o la próxima. Necesita el Atlético el aporte ofensivo del 'Principito' francés. En los siete partidos que ha estado al margen, el conjunto rojiblanco ha perdido cuatro, empatado uno y solo ganado dos. En total ha recibido doce goles, y ha marcado diez. Una racha negativa que ya estaba en vigor con Griezmann sobre el campo -estuvo en las derrotas ante el Mallorca (1-2) y el Real Madrid (2-0)-, pero que se ha profundizado mientras el Atlético no contaba con su concurso. Más cuando el jugador galo, de retorno irregular a la escuadra rojiblanca en la que en su primera etapa marcó 133 goles en 257 partidos durante un lustro, empezaba a encontrar mejores sensaciones: con goles en noviembre al Valencia (3-3), el Cádiz (1-4, y una asistencia) y con gol y asistencia en el vital 1-2 en Oporto con el que el Atlético se clasificó a cuartos de final de la Liga de Campeones. Su vuelta al Camp Nou no será su primer enfrentamiento con su exequipo. Ya participó en el 2-0 del Wanda Metropolitano al conjunto azulgrana, entonces dirigido por Ronald Koeman, ante el que disputó el último cuarto de hora. En aquel momento el Atlético transitaba un momento muy diferente: igualado a 17 puntos en la cima de la clasificación con Real Madrid y Real Sociedad, y su diferencia de juego y clasificación con el Barcelona parecía abismal. Ahora no es así. Rojiblancos y azulgranas están separados por apenas un punto: el Atlético marca la última posición de Liga de Campeones con 36 unidades, y el Barcelona le sigue a un punto, ambos con 21 partidos disputados. Muy lejos en todo caso de los 50 puntos del líder, el Real Madrid, que guarda un botín colosal aun teniendo un partido más. La remontada ante el Valencia en el Wanda Metropolitano (3-2) suaviza la crisis de juego rojiblanca -que en una semana se quedó de dos competiciones, la Supercopa de España y la Copa del Rey- y permite trabajar con más calma a los pupilos del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, sin los seis internacionales americanos ni el portero Jan Oblak, aislado por coronavirus. Tampoco estuvieron los lesionados, además de Griezmann, Marcos Llorente y Geoffrey Kondogbia, ni el central brasileño Felipe Monteiro por una indisposición. El conjunto rojiblanco confía en que estas dos semanas sin competición le permitan recuperar algún efectivo. Comenzando por Griezmann, que ya apunta a la visita a la que fue su casa: el Camp Nou. EFE 1011340 mam/asc