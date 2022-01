Montevideo, 25 ene (EFE).- El capitán de la selección uruguaya de fútbol, Diego Godín, prometió este martes que la Celeste se va "a entregar al máximo" en las cuatro fechas que restan para la conclusión de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022. En una conferencia de prensa virtual durante la concentración en el Complejo Celeste, el defensa reconoció que los "grandes cambios" en el mundo del fútbol siempre "llevan tiempo", por lo que no es sencillo mostrar una variación radical de un partido a otro, pero sí prometió "mucha entrega" por parte de los integrantes del equipo. "Va a haber mucha entrega, mucha motivación, no bajar los brazos porque nos enfrentamos a una selección que también necesita resultados", indicó el 'Faraón' en alusión al rival de Uruguay este jueves, la selección de Paraguay, penúltima en la clasificación. Godín hizo una reflexión autocrítica sobre el relevo de técnico a finales de año, después de que en noviembre Óscar Washington Tabárez fuera destituido por los malos resultados y, un mes después, se conociese el nombre de Diego Alonso como su sustituto después de casi 16 años del 'Maestro' al frente del banquillo celeste. "Nosotros los jugadores, yo el primero, como capitán, soy tan o más responsable de la situación y lo que se está viviendo como el 'Maestro'. Pero todos sabemos que en el fútbol no se cambian 22 o 25 jugadores, se cambia al entrenador", indicó el defensa del Atlético Mineiro brasileño. Sobre el relevo en el banquillo de la selección, el exzaguero del Villarreal y del Atlético de Madrid reconoció que "siempre que hay un cambio en cualquier ámbito de la vida, hay un revulsivo" y que "siempre los cambios generan movimientos: desde la conducción, con distintas ideas, y desde lo energético, sin duda". El capitán de la Celeste comparó el partido contra Paraguay con "una final" y, en ese sentido, reconoció que "las finales se ganan o se intentan ganar, más allá de jugarlas bien o jugarlas lindo", ya que "lo importante es ganar". "El mensaje, como dije recién, es que vamos a entregarnos y dejar el máximo para intentar ganar este partido por nosotros, por llevar a Uruguay al Mundial, por nuestro país, por toda esa gente que nos está alentando", concluyó. Uruguay viaja este miércoles a Paraguay, donde este jueves 27 se medirá a la Albirroja antes de regresar a Montevideo para jugar el primero de febrero contra Venezuela. A falta de cuatro jornadas para la conclusión de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, la Celeste es séptima, con 16 puntos, los mismos que Chile, aunque la Roja con mejor diferencia goleadora, y suma tres más que Paraguay (13), que es penúltima.