Gabriel Montiel arrasa en Instagram con sus últimaspublicaciones en redes

Reencuentros en lugares épicos





Mi sueño siempre fue ir a Laura en America





¿Quién es Gabriel Montiel ?

Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como Werevertumorro, nació el 23 de septiembre de 1989 y es un youtuber, influencer, exfutbolista, considerado una de las primeras estrellas del internet en América Latina.

También conocido como Gaborever, su canal se compone principalmente de vlogs, sketches y juegos. Proveniente de Chihuahua, el influencer llegó a la Ciudad de México en febrero de 2007 y abrió su canal llamado "Werevertumorro".

Creado junto con su amigo Ricardo "el wero" Ortiz, el nombre del canal viene de un verso del coro de la canción "Drive" de Incubus: "whatever tomorrow brings I'll be there".

Gabriel junto a sus amigos empezó a hacer contenido con dos series en el 2010: Adultescentes y Mexmen. Más tarde iniciaron con videoblogs, los cuales fueron un completo éxito dando a conocer a Gabriel y a sus amigos y catapultándolos a la fama internacional. De 2007 a 2019, encabezó el team w2mcrew o la Werevertumorro crew.

Una de las polémicas que envolvió al canal fue cuando, a mediados de 2014, el entonces representante de Montiel intentó quitarle los derechos de los nombres del canal y crew.

Luego de una década de éxitos, Montiel anunció que dejaría Werevertumorro el 13 junio de 2018, para iniciar una nueva etapa con el canal llamado Gaborever. No obstante, esto duró poco pues para octubre de 2019 ya estaba de regreso en su antiguo canal.

Cabe precisar que Gabriel Montiel es hermano del también influencer Escorpión Dorado, Álex Montiel, con quien a menudo ha colaborado.

Como jugador de futbol, comenzó su carrera a los 16 años jugando para el equipo juvenil filial de Arcesvids Águilas de Teotihuacán. Hizo su debut durante la temporada Apertura 2007, el 18 de agosto de 2007 en una derrota por 3-0 ante Real Olmec Sport.

Marcó su primer gol el 19 de septiembre de 2007 contra el Tolcayuca en la victoria de las Águilas por 1-0. Hizo un segundo gol el 10 de octubre de 2007 contra Real Halcones, el partido terminó en un empate 2-2. En total Gutiérrez hizo 12 apariciones y 2 goles para Águilas de Teotihuacán.

El 7 de agosto de 2014, Gutiérrez anunció en Twitter que se incorporaba al Murciélagos FC para el Apertura 2014, junto a su compañero Israel Rivera, quien también forma parte del Werevertumorro Crew. Gabriel solo jugó 3 minutos en el partido disputado contra Universidad Autónoma de Zacatecas, el resultado final fue 1-1.

En la actualidad, es pareja de la youtuber Fernanda Blaz y juntos tienen dos bulldogs franceses. En el año 2017 abrió un canal de YouTube junto a Werever para mostrar sus aventuras como pareja.