Madrid, 26 ene (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la forma “computarizar”, no “computerizar”, es la adecuada con el sentido de ‘someter datos al tratamiento de una computadora’, como se registra en el diccionario académico. No obstante, es frecuente encontrar ejemplos en los medios como los siguientes: “El funcionamiento se basa básicamente en la emisión de un rayo a través de la piel del usuario para poder después computerizar la luz reflejada”, “En un juego ordinario de ajedrez, decidir si el jugador blanco tiene una estrategia ganadora también se puede computerizar” o “La respuesta la han tenido gracias a computerizar los sonidos de las aves”. Como se explica en el “Diccionario panhispánico de dudas”, “computarizar” (‘someter [algo] al control o tratamiento de una computadora o de un sistema informatizado’) es la forma más extendida en español, aunque también se registra “computadorizar”, de menor uso; sin embargo, se desaconseja la variante con “e”, “computerizar”, adaptación de la grafía del verbo inglés “to computerize”. Por tanto, en los ejemplos anteriores lo indicado habría sido escribir “El funcionamiento se basa básicamente en la emisión de un rayo a través de la piel del usuario para poder después computarizar la luz reflejada”, “En un juego ordinario de ajedrez, decidir si el jugador blanco tiene una estrategia ganadora también se puede computarizar” y “La respuesta la han tenido gracias a computarizar los sonidos de las aves”. Lo mismo puede decirse de los derivados del verbo “computa(do)rización” o “computa(do)rizado”, que son las formas adecuadas y no “computerización” o “computerizado”, de forma que en “Renovación de equipos de alta tecnología para la realización de estudios de tomografía axial computerizada (TAC)” lo apropiado habría sido “Renovación de equipos de alta tecnología para la realización de estudios de tomografía axial computarizada (TAC)”. La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. feu/cc