Francia avisa de sus exigencias climáticas a los países candidatos a la OCDE

París, 26 ene (EFE).- Francia advirtió este miércoles a los países candidatos a entrar en la OCDE de sus exigencias en el terreno de la lucha contra el cambio climático, contra la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la corrupción. En un mensaje que podría entenderse dirigido en particular a Brasil, aunque sin referirse explícitamente a ese país, la portavoz del Ministerio de Exteriores avisó de que "Francia estará extremadamente atenta a lo largo de este proceso para que todos los candidatos hagan progresos serios, concretos y cuantificables" en esos ámbitos. La portavoz recordó que, una vez que termine el proceso de negociación entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con cada uno de los seis Estados que pretenden entrar de forma individual, la adhesión estará condicionada a la obtención del acuerdo unánime de los 35 países miembros. Una forma de señalar que Francia, como los otros socios, tendrá la última palabra para vetar el acceso si no está satisfecha con los avances de alguno de ellos. Los embajadores de los países de la OCDE decidieron este martes lanzar el proceso de adhesión con cada uno de los seis candidatos: Argentina, Brasil, Perú, Croacia, Bulgaria y Rumanía. Francia ha utilizado su veto para impedir la entrada en vigor del acuerdo comercial que se negoció entre la Unión Europea y Mercosur sobre todo por su enfrentamiento con el Brasil de Jair Bolsonaro, al que reprocha su inacción frente al cambio climático y en particular el hecho de que la deforestación de la Amazonia en el gigante sudamericano se ha agravado durante su mandato debido a sus políticas. EFE ac/rcf/si