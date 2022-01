Expertos advierten que no hay que vestir a las mascotas como personas

ARCHIVO - Aunque parezca divertido, disfrazar al perro de sapo le puede restringir la libertad de movimiento e influye de modo negativo en su regulación de la temperatura corporal, advierten los expertos. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa/dpa-tmn

La Sociedad Protectora de Animales de Alemania advierte que no se debe vestir de más a los animales o hacerlo como si fueran personas. "A muchos dueños de animales les suele resultar tierno que su mascota luzca alguna prenda, incluso aunque no haya ninguna necesidad de que la use", afirma la portavoz Lea Schmitz. Añade asimismo que, por lo general, no se tienen en cuenta las necesidades de los animales al actuar de esa manera. La advertencia fue hecha con motivo de la celebración titulada como el "Día de Vestir a tu Mascota" (14 de enero), popular y extendida sobre todo en Estados Unidos. Los animales están bien protegidos del frío por su pelaje, explica Schmitz. Por eso, solo se los debería abrigar en casos excepcionales, como por ejemplo cuando un perro es muy viejo o está enfermo, o si se trata de una raza con un pelaje más fino o corto. Schmitz acota que en el caso de temperaturas heladas, puede ser conveniente comprar un abrigo en una tienda especializada. Sin embargo, subraya que solo se le deberían poner al perro calcetines o zapatitos si lo indica el veterinario. Otras mascotas no necesitan ningún tipo de abrigo. En el caso de los gatos, por ejemplo, hay que asegurar que el animal tenga la posibilidad de ingresar de forma autónoma al interior de la vivienda cuando hace mucho frío. La Sociedad Protectora de Animales también desaconseja el uso de productos creados originalmente para las personas por una cuestión de moda. Indica que la vestimenta y los accesorios que solo sirven para agradar a las personas pueden limitar la libertad de movimiento de los animales, influir negativamente en la regulación de su temperatura corporal y hacer incluso que se lesionen. "Los animales no deben ser humanizados. El bienestar del animal debe estar siempre por encima de los ideales de moda de su dueño", destaca Schmitz. El "Día de Vestir a tu Mascota" fue lanzado en 2009 por Colleen Paige, quien se describe a sí misma en su página web como "experta líder de Estados Unidos en lifestyle (estilo de vida) para mascotas y la familia". dpa