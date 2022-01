El presidente de Paraguay no acudirá a la cumbre del Prosur por covid-19

Asunción, 26 ene (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, no viajará este miércoles a Colombia, como tenía previsto para participar en la III Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur), debido a que volvió a dar positivo por covid-19. Según informó el Ministerio de Salud Pública en su cuenta oficial de Twitter a última hora del martes, pese a que el mandatario cumplió el período preceptivo de aislamiento tras el resultado de la semana pasada, "sus análisis continúan dando positivo por lo que ha decidido no viajar" y "mantendrá una agenda mayormente virtual". El mandatario paraguayo dio positivo por coronavirus con "síntomas leves" el pasado 18 de enero, días después de que su esposa, Silvana López Moreira, presentara idéntico resultado. Según el registro de vacunados del Ministerio de Salud Pública, el jefe de Estado cuenta con dos dosis de Moderna, la última de las cuales le fue administrada el pasado 25 de octubre, por lo que aún no ha transcurrido el tiempo determinado en el país para recibir la tercera de refuerzo. Paraguay, que actualmente preside el Mercado Común del Sur (Mercosur), que integra junto a Argentina, Brasil y Uruguay, debe asumir esta semana también la presidencia temporal del Prosur. Este bloque fue creado en 2019 por Gobiernos de derecha de la región para reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), grupo en el que solo quedan cuatro países: Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam. La III Cumbre Presidencial del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (Prosur) se celebrará en Cartagena (Caribe colombiano) este jueves con la presencia de representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam, países integrantes. Previamente, en Bahía Málaga (en el Pacífico colombiano), se celebrará la XVI Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, que dará la bienvenida a Singapur como primer Estado Asociado, y posteriormente, el viernes, tendrá lugar en Barranquilla (Caribe colombiano) la II Cumbre Ministerial Colombia-Caricom.