Asunción, 26 ene (EFE).- El expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) fue denunciado ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó este martes el ministro del Interior del país suramericano, Arnaldo Giuzzio, firmante de la acusación. En declaraciones a varios medios locales efectuadas este martes, el titular de la cartera de Interior confirmó que presentó ante la Seprelad una denuncia contra el anterior jefe de Estado, que "tiene tres ejes principales: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa". Según reza el texto de la denuncia, hecho público, Giuzzio observó "la existencia de un conjunto de hechos y situaciones que podrían constituir indicios de la comisión de hechos punibles de lavado de dinero proveniente del contrabando y enriquecimiento ilícito en la función pública y otros delitos conexos". La denuncia, firmada por el propio Giuzzio a título particular y no como integrante del gabinete de Mario Abdo Benítez, agrega que estos hechos "requieren ser profundizados, analizados y en su caso de conformidad a las facultades legales otorgadas a la Seprelad, la comunicación oportuna al Ministerio Público". El texto incluye como antecedentes jurídicos la existencia de una investigación abierta en Panamá al exmandatario "por hechos punibles contra el orden económico, blanqueo de capitales" (sic), además de la "masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos" de la tabacalera TABESA, propiedad de Cartes, en Brasil, Colombia, Centroamérica y México. Días atrás, Giuzzio había advertido que acudiría a la Fiscalía a presentar denuncia penal contra Cartes, de quien dijo este martes que "se encontró un crecimiento desmesurado" en cuanto a su patrimonio en la época en que fue presidente de Paraguay. “Se encontró una suma de 300 millones de dólares más o menos, que al cambio de la época serian unos 2 billones de guaraníes”, indicó. Ante la consulta sobre por qué acudió a la Seprelad y no al Ministerio Público a presentar la denuncia, el titular de Interior declaró a NPY que la primera institución puede conseguir de forma más rápida información financiera y confidencial tanto en Paraguay como a nivel internacional. "En algún momento va a llegar a la Fiscalía", acotó. El nombre de Cartes, del Partido Colorado (derecha), empresario y dirigente deportivo y poseedor de una de las mayores fortunas de Paraguay, apareció en la investigación bautizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) como los "papeles de Pandora". EFE asu-cmm/lll