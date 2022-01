El BCIE desembolsó 2.151 millones de dólares a Centroamérica durante 2021

Tegucigalpa, 26 ene (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desembolsó unos 2.151 millones de dólares en 2021, en tanto las aprobaciones de recursos se situaron en 3.670 millones, para la pandemia de la covid-19 y las tormentas Eta e Iota. Así lo informó este miércoles el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, en un conversatorio virtual con periodistas, en el que señaló además que las aprobaciones del banco aumentaron de 2.443 millones de dólares en 2018 a 3.670 millones en 2021. Los desembolsos del BCIE aumentaron un 113,1 % en los últimos cuatro años, al pasar de 1,9 millones en 2018 a cerca de 2.151 millones en 2021, lo que evidencia "la fortaleza financiera" de la institución, señaló. Mossi indicó que estas cifras se lograron gracias a los nuevos socios y a los países existentes "que están haciendo sus pagos de capital en orden" para cumplir con el plan de capitalización de 5.000 a 7.000 millones de dólares. El BCIE, fundado en 1960, ha apoyado la financiación de al menos 68 proyectos de infraestructura, agua y saneamiento, educación y electricidad, entre otros, añadió. "Nos enorgullece muchísimo que estos programas están respondiendo a los esfuerzos que los países están poniendo al confiar su capital en este banco", subrayó Mossi, quien recordó que el BCIE es la institución "mejor calificada" en América Latina, por encima del Estado Soberano de Chile. Dijo que para él es "un honor" presidir el BCIE, que cuenta con 15 países miembros, de ellos cinco fundadores: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y tres regionales no fundadores: Belice, Panamá y República Dominicana. Además, tiene siete socios extrarregionales, Argentina, Corea, Colombia, Cuba, España, México y Taiwán, y todos ellos representan "un grupo selecto de países que han aunado sus recursos para el beneficio de Centroamérica", destacó Mossi. El BCIE, principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo en Centroamérica, tiene previsto abrir este año oficinas en Corea, Madrid (España) y Buenos Aires (Argentina), y en 2023 en Belice, agregó. CENTROAMÉRICA PREPARADA Centroamérica "hoy más que nunca está preparada, porque cuenta con un banco centroamericano fortalecido, no solamente en términos de recursos humanos, sino también financieros", afirmó el presidente ejecutivo del BCIE. Destacó que el organismo financiero tiene "socios de primer nivel que le han dado al banco una fortaleza financiera y de credibilidad a nivel global", que hacen del banco "un socio predilecto para trabajar en la región". Mossi pidió "no olvidar" que el BCIE es la institución financiera "más relevante" para Centroamérica, porque provee "más de la mitad de los recursos" que requiere la región. "En Centroamérica podemos buscar recursos para atender las decisiones que tanto necesitan nuestras poblaciones, particularmente durante la emergencia por la pandemia y las tormentas tropicales (Eta e Iota)", subrayó, El BCIE ha tenido "socios históricos", como ONU Mujeres, para recuperar empleos de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a través de un Fondo de Emergencia para el sector privado, agregó. La institución financiera también recibió apoyo del Banco de Desarrollo Alemán (KfW), la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE.UU. (DFC), Corea, España y Taiwán. "El BCIE ha sido un catalizador de esos recursos por la credibilidad que tenemos en los que hacemos bien y de manera transparente", señaló Mossi. "Hemos demostrado que en las épocas más difíciles, el Banco no solamente proveyó recursos, sino también que lo hizo de manera ágil, nos adelantamos a muchas organizaciones a ofrecer financiamientos para los kits de prueba (para detectar la covid-19), las vacunas", acotó el presidente ejecutivo del BCIE. EFE ac/rrt