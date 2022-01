Kiev, 26 ene (EFE).- La Embajada de EEUU en Ucrania instó hoy a los estadounidenses en Ucrania a pensar en salir del país "ahora" ante la "creciente amenaza de una acción militar rusa", que puede deteriorar la situación sin previo aviso. "La situación de seguridad en Ucrania continúa siendo impredecible debido a la creciente amenaza de una acción militar rusa y puede deteriorarse sin previo aviso", señala la legación en un aviso a sus ciudadanos publicado en su página web. "La Embajada de EEUU insta a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania a que consideren partir ahora utilizando opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privado disponibles", agrega. Ya hace dos días la Casa Blanca pidió a los estadounidenses en Ucrania que "salgan ya" del país y afirmó que no se contempla ningún plan de evacuación como el que hubo en Afganistán. "Estamos convencidos de que es hora de marcharse", aseguró la portavoz del Gobierno estadounidense, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria, donde aclaró que "no hay ningún plan para una evacuación militar". El Departamento de Estado ordenó el domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en Kiev y autorizó la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, negó este martes que las evacuaciones de personal diplomático anunciadas por algunas embajadas occidentales signifiquen una "escalada inminente" del conflicto con Rusia. "Las embajadas de países de la Unión Europea (UE) y muchos otros dejan a sus empleados en Ucrania. Y el hecho de que algunos países hayan decidido sacar a parte de sus diplomáticos no significa de ninguna manera una escalada inminente", dijo Zelenski en un discurso emitido a través de sus redes sociales. El Ministerio de Exteriores ucraniano precisó, a su vez, que solo unas pocas embajadas, entre ellas EEUU y el Reino Unido, anunciaron su intención de comenzar las evacuaciones de personal diplomático Australia ha recomendado la salida de los familiares de los diplomáticos, al igual que Canadá y Alemania.